Джамала покорила стильным streetstyle образом на прогулке по Лондону

Джамала довольно часто путешествует как по работе, так и просто чтобы отдохнуть, и каждый раз восхищает поклонников выбором нарядов для поездок. Так, певица, которая недавно показала, как наслаждалась последним утром лета, отправилась в Лондон. На своей странице в Instagram артистка поделилась атмосферными фотографиями с прогулки по британской столице.

Для изучения города Джамала выбрала стильный и удобный streestyle образ - брючный комбинезон болотного цвета, кроссовки и черную куртку, а также модную сумку через плечо.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Завершают эффектный лук распущенные волосы и минимум макияжа на лице.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Back to school...або мої пригоди у Лондоні", - прокомментировала артистка.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Подписчикам очень понравился повседневный, но при этом трендовый образ исполнительницы, и они поспешили оставить свои восхищенные отзывы.

Красотка

Стильна та яскрава як завжди

Неймовірно

Дуже гарна

Дуже стильно

Моднючая!

Неочікувано! Краса і стиляга, як завжди!

тебе идёт Лондон)

Шикарна

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала растрогала сеть душевным фото с сыночком Эмиром-Рахманом. Артистка позировала в малышом на кухне и отметила, что через несколько лет он уже пойдет в школу.

Ранее Джамала похвасталась трендовым подарком от мужа Бекира Сулейманова на свое 36-летие.