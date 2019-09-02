Джамала підкорила стильним streetstyle образом на прогулянці по Лондону

Джамала досить часто подорожує як по роботі, так і просто щоб відпочити, і кожен раз захоплює шанувальників вибором нарядів для поїздок. Так, співачка, яка нещодавно показала, як насолоджувалася останнім ранком літа, вирушила в Лондон. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася атмосферними фотографіями з прогулянки по британській столиці.

Для вивчення міста Джамала вибрала стильний і зручний streestyle образ - брючний комбінезон болотного кольору, кросівки і чорну куртку, а також модну сумку через плече.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Завершують ефектний лук розпущене волосся і мінімум макіяжу на обличчі.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Back to school...або мої пригоди в Лондоні", - прокоментувала артистка.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Підписникам дуже сподобався повсякденний, але при цьому трендовий образ виконавиці, і вони поспішили залишити свої захоплені відгуки.

Красуня

Стильно та яскрава як завжди

Неймовірно

Дуже гарна

Дуже стильно

Моднючая!

Неочікувано! Краса і стиляга, як завжди!

тобі йде Лондон)

Шикарна

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала зворушила мережу душевним фото з синочком Еміром-Рахманом. Артистка позувала в малюком на кухні і зазначила, що через кілька років він вже піде в школу.

Раніше Джамала похвалилася трендовим подарунком від чоловіка Бекіра Сулейманова на своє 36-річчя.