Джамала похвасталась музыкальными талантами годовалого сыночка – завидный жених (видео)

Поклонники Джамалы отметили, что у нее растет будущий "сердцеед"
Джамала умилила поклонников очередной серией фото и видео со своим сыном Эмир-Рахманом. Напомним, что 27 марта малышу исполнился год. В честь такого важного для своей семьи события Джамала с мужем даже решили впервые показать лицо ребенка. До этого они всегда публиковали его фото со спины или вполоборота. Певица устроила приятный сюрприз фанатам и опубликовала целую сери различных снимок разного периода.
С тех пор Джамала не отказывает себе в удовольствии показывать и видео с сыном. То он убирает, то танцует, то просто улыбается и смеется.
А недавно в разделе сториз Джамала показала еще один талант сыночка – на этот раз музыкальный. Так, Эмир-Рахман сидит за переносным пианино и усердно бьет по клавишам. Джамала даже в шутку отметила, мол, вот кто написал музыку к третьему эпизоду саги "Игра престолов". Соответствующее видео появилось в twitter-аккаунте MyGlamWish.
#Джамала показала музыкальные таланты своего сына Эмир-Рахмана (1 год) Будущий музыкант растет))— MyGlamWish (@glam_wish) May 3, 2019
video: instagram/jamalajaaa pic.twitter.com/77YhJeFz6m
А еще чуть позже украинская исполнительница опубликовала фото Эмира. Мальчик сидит на капоте белоснежной машины бренда BMW. Мальчик улыбается и стильно приодет.
"Малышки, сдавайтесь!" - с юмором подписала Джамала и сопроводила пост хештегами: #коливінвстигвирости #человекпружина.
Маленький Эмир-Рахман – сын Джамалы (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Поклонники певицы поспешили оставить восторженные отзывы:
Напомним, ранее Джамала умилила танцевальным талантом годовалого сыночка. Мальчик танцевал под ее новую песню - "Solo".