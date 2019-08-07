Джамала откровенно призналась, что именно ей следовало бы начать делать раньше

Джамала в последнее время очень часто делится с многотысячной армией поклонников важными жизненными советами. В частности 35-летняя украинская певица с удовольствием делится жизненным опытом, рассказывает о различных жизненных уроках и т.д. Новый пост исполнительницы получился не менее эмоциональным и мотивирующим! Так, Джамала обратилась к подписчикам с интересным вопросом - “что бы вы посоветовали себе раньше, если бы у вас была такая возможность?”

При этом Джамала также откровенно ответила на этот философский вопрос. По словам певице, себе “в прошлом” она бы посоветовала начать писать песни раньше!

“Лично я бы посоветовала себе начать писать песни раньше. Еще во время учебы в академии мне говорили, что этим должны заниматься только композитори. А на самом деле это могут делать люди даже без музыкального образования!” - отметила певица.

Также певица оставила важный совет молодым исполнителям, которые боятся, не знаю, с чего начать…

“Вы часто спрашиваете у меня совета о том, с чего начать, как развить свой голос. Прежде всего, не бойтесь показать себя, пойте, играйте для всех при первой возможности. Не оставляет зрителя? Оглянитесь вокруг: друзья, родственники они потерпят все. Снимайте видео, делайте блоги. Сейчас так много возможностей, которые помогут проявить себя. Не обязательно ждать каких-то конкурсов, ты можешь сам создать свой канал, где будешь делиться своим творчеством”, - мотивирует певица.

“Пишите, играйте, пойте, танцуйте, делайте все, что приносит вам удовольствие и вдохновение. Если это по-настоящему, то обязательно найдет своего слушателя”, - подытожила Джамала.

Как обычно, свой пост певица сопроводила новым фото. На снимке она вдохновенно смотрит куда-то в сторону. При этом певица позирует в стильной футболке с “курортным” принтом.

Джамала дала важные советы начинающим исполнителям (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники Джамалы также поспешили прокомментировать ее пост. и среди этих комментов нашлось немало важных советов, над которыми стоит задуматься:

“Не нервничать, смотреть на все проще”

“Посоветовала бы не верить в то, что у меня нет ни слуха, ни голоса. Сказала, что медведь никому не наступает на ухо)))”

“Верить в себе, мы можем все, если делаем это с удовольствием и любви к жизни и ко всем людям”

“Учиться больше. НЕ зубрить ненужные вещи, а именно учиться. Больше языков, однозначно”

“Сто процентов согласен! Спасибо за поддержку, Джамала!”

“Советы очень-очень классные”

Скриншот комментариев: instagram.com/jamalajaaa

Кстати, до этого Джамала призналась, что ее годовалый сын Эмир-Рахман уже выучил первую песню. Однако это вовсе не композиция его звездной мамы! Любимая песня мальчика - хит рэп-исполнительницы Alyona Alyona. Джамала лаконично отметила - "Ревную".

А еще раньше Джамала умилила забавными видео с сыном на отдыхе. На видео мальчик пытается танцевать... И опять под хит Alyona Alyona!