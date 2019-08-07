Джамала відверто зізналася, що саме їй слід було б почати робити раніше

Джамала останнім часом дуже часто ділиться з багатотисячною армією шанувальників важливими життєвими порадами. Зокрема, 35-річна українська співачка із задоволенням ділиться життєвим досвідом, розповідає про різні життєві уроки і т. д. Новий пост виконавиці вийшов не менш емоційним і мотивуючим! Так, Джамала звернулася до підписників з цікавим питанням - "що б ви порадили собі раніше, якщо б у вас була така можливість?"

При цьому Джамала також відверто відповіла на це філософське питання. За словами співачки, собі "в минулому" вона б порадила почати писати пісні раніше!

“Особисто я б порадила собі почати писати пісні раніше. Ще під час навчання в академії мені говорили, що цим повинні займатися тільки композитори. А насправді це можуть робити люди навіть без музичної освіти!" - зазначила співачка.

Також співачка залишила важливу пораду молодим виконавцям, які бояться, не знаю, з чого почати...

“Ви часто запитуєте у мене поради стосовно того з чого почати, як розвинути свій голос. Перш за все, не бійтеся показати себе, співайте, грайте для всіх при першій можливості. Немає глядача? Озирніться навколо: друзі, родичі вони стерплять все. Знімайте відео, робіть блоги. Зараз так багато можливостей, які допоможуть проявити себе. Не обов'язково чекати якихось конкурсів, ти можеш сам створити свій канал де будеш ділитися своєю творчістю", - впевнена співачка.

“Пишіть, грайте, співайте, танцюйте робіть все, що приносить вам задоволення та натхнення. Якщо це по-справжньому, то обов'язково знайде свого слухача", - підсумувала Джамала.

Як завжди, свій пост співачка супроводила новим фото. На знімку вона натхненно дивиться кудись убік. При цьому співачка позує в стильній футболці з "курортним" принтом.

Джамала дала важливі поради початківцям виконавцям (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники Джамали також поспішили прокоментувати її пост. і серед цих коментів знайшлося чимало важливих порад, над якими варто задуматися:

"Не нервувати, дивитися на все простіше"

“Порадила б не вірити в те, що у мене немає ні слуху, ні голосу. Сказала, що ведмідь нікому не наступає на вухо)))"

"Вірити в себе, ми можемо все, якщо робимо це із задоволенням і любові до життя і до всіх людей"

“Вчитися більше. НЕ зубрити непотрібні речі, а саме вчитися. Більше мов, однозначно"

“Сто відсотків згоден! Спасибі за підтримку, Джамала!"

"Поради дуже-дуже класні"

Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa

До речі, до цього Джамала зізналася, що її однорічний син Емір-Рахман вже вивчив першу пісню. Однак це зовсім не композиція його зіркової мами! Улюблена пісня хлопчика - хіт реп-виконавиці Alyona Alyona. Джамала лаконічно зазначила - "Ревную".

А ще раніше Джамала умилила кумедними відео з сином на відпочинку. На відео хлопчик намагається танцювати... І знову під хіт Alyona Alyona!