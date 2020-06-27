Дюймовочка: кокетливая Екатерина Кухар засветила стройные ножки во время жарких танцев

Екатерина Кухар строго придерживалась карантинных мер два месяца, уединившись в загородном доме с семьей. Сейчас же балерина с удовольствием возращается к светской жизни, тем более повод для эого был самый приятный – танцевальная вечеринка в честь открытия одного из столичных заведений под открытым небом. Судья Танцев со звездами пришла на вечеринку всей семьей – с мужем Александром Стояновым и детьми – Тимуром и Анастасией.

Украинская прима-балерина нарядлилась в кокетливый ансамбль в пастельных тонах – топ пудрового оттенка на тонких бретелях и двухцветную ассиметричную юбку-плиссе, она дополнила наряд золотистыми босоножками. В завитые локоны Екатерина вплела красный цветок, сделала яркий макияж, а в качестве аксессуара предпочла стеганый клатч.

Балерина вес вечер плясала под на открытой площадке латино-американские танцы, наслаждалась кубинской кухней и прохладительными напитками в компании мужа и подруг – дизайнера Кати Сильченко, бизнес-вуман Елизаветы Юрушевой и фэшн-фотографа Сони Плакидюк.

Екатерина Кухар повеселилась от души на вечеринке под открытым небом (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Поклонники пришли в полный восторг от образа балерины и ее умения держаться на публике.

Ви дуже гарна родина, я в захваті

Какая вы красавица

Дюймовочка

Какие вы класнючие. Так держать

Как всегда прелестны, и любые танцы в вашем исполнении, просто великолепны

Красуня

Сама елегантность, мой кумир и пример для подражания

Клас. Така гарна мила чудова сім’я

Які ви чарівні... просто казково

Я не можу на вас дивитися! Очі сліпнуть! Просто ідеальні!

Какие вы классные. Катерина, вы королева

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Напомним, что ранее Екатерина Кухар показала завораживающее фото на морском побережье среди цветов.