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Дюймовочка: кокетлива Катерина Кухар засвітила стрункі ніжки під час спекотних танців

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Балерина танцювала під відкритим небом латино-американські танці

Катерина Кухар суворо дотримувалася карантинних заходів два місяці, усамітнившись у заміському будинку з сім'єю. Зараз же балерина з задоволенням повертається до світського життя, тим більше привід для цього був найприємніший – танцювальна вечірка на честь відкриття одного зі столичних закладів просто неба. Суддя Танців з зірками прийшла на вечірку всією сім'єю – з чоловіком Олександром Стояновим і дітьми – Тимуром і Анастасією.

Українська прима-балерина бралася в кокетливий ансамбль в пастельних тонах – топ підрового відтінку на тонких бретелях і двоколірну асиметричну спідницю-плісе, вона доповнила вбрння золотистими босоніжками. У завиті локони Катерина вплела червону квітка, зробила яскравий макіяж, а в якості аксесуара обрала стьобаний клатч.

Балерина весь вечір танцювала під на відкритому майданчику латино-американські танці, насолоджувалася кубинською кухнею і прохолодними напоями в компанії чоловіка і подруг – дизайнера Каті Сільченко, бізнес-вуман Єлизавети Юрушевої і фешн-фотографа Соні Плакидюк.

Катерина Кухар повеселилася від душі на вечірці під відкритим небом (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Шанувальники прийшли в повний захват від образу балерини і її вміння триматися на публіці.

  • Ви дуже гарна родина, я в захваті
  • Яка ви красуня
  • Дюймовочка
  • Які ви класнючие. Так тримати
  • Як завжди чарівні, і будь-які танці у вашому виконанні, просто чудові
  • Красуня
  • Сама елегантність, мій кумир і зразок для наслідування
  • Клас. Така гарна мила чудова сім'я
  • Які ви чарівні... просто казково
  • Я не можу на вас дивитися! Очі сліпнуть! Просто ідеальні!
  • Які ви класні. Катерино, ви королева

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Катерина Кухар показала заворожуюче фото на морському узбережжі серед квітів.

Автор: Lite

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