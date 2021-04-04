Дядя Жора перенес сложную операцию на сердце: что известно (видео)

Находясь в больничной палате, шоумен решил рассказать, что с ним собственно произошло. Как утверждает артист, сейчас он чувствует себя хорошо.

"Все задают один и тот же вопрос: "Что случилось?". В принципе, ничего не случилось. Все было планово. Лег на небольшую операцию на сердце. Кому интересно - напишите, что вам интересно, и я с удовольствием сделаю отдельный пост и расскажу вам подробнее, так, чтобы эта информация была полезна и вам" - признался актер на видео.

Также Дядя Жора уточнил, что проблема, которая случилась с ним, сейчас очень популярная и может касаться многих людей.

Стоит отметить, что в прошлом году Дядя Жора перенес инсульт - он почувствовал сильную головную боль и двоение в глаза. А после комик рассказал о жизни после инсульта и назвал причину, почему у него случился этот удар.