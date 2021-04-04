Дядя Жора переніс складну операцію на серці: що відомо (відео)

Перебуваючи в лікарняній палаті, шоумен вирішив розповісти, що з ним власне сталося. Як стверджує артист, зараз він почуває себе добре.

"Всі задають одне і те ж питання: "Що трапилося?". В принципі, нічого не сталося. Все було планово. Ліг на невелику операцію на серці. Кому цікаво - напишіть, що вам цікаво, і я з задоволенням зроблю окремий пост і розповім вам докладніше, так, щоб ця інформація була корисна і вам" - зізнався актор на відео.

Також Дядя Жора уточнив, що проблема, яка трапилася з ним, зараз дуже популярна і може стосуватися багатьох людей.

Варто відзначити, що минулого року Дядя Жора переніс інсульт - він відчув сильний головний біль і двоїння в очах. А після комік розповів про життя після інсульту і назвав причину, чому у нього стався цей удар.