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Дядя Жора переніс складну операцію на серці: що відомо (відео)

Автор: Анна Кисельова

Український шоумен Дядя Жора, який минулого року переніс інсульт, ліг під ніж хірурга. Вадим Мічковський (справжнє ім'я актора) переніс операцію на серці. При цьому, за словами зірки, хірургічне втручання не було проведено на тлі загострення хвороби.

Артист записав відеозвернення до шанувальників з палати лікарні та опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Перебуваючи в лікарняній палаті, шоумен вирішив розповісти, що з ним власне сталося. Як стверджує артист, зараз він почуває себе добре.

"Всі задають одне і те ж питання: "Що трапилося?". В принципі, нічого не сталося. Все було планово. Ліг на невелику операцію на серці. Кому цікаво - напишіть, що вам цікаво, і я з задоволенням зроблю окремий пост і розповім вам докладніше, так, щоб ця інформація була корисна і вам" - зізнався актор на відео.

Також Дядя Жора уточнив, що проблема, яка трапилася з ним, зараз дуже популярна і може стосуватися багатьох людей.

Варто відзначити, що минулого року Дядя Жора переніс інсульт - він відчув сильний головний біль і двоїння в очах. А після комік розповів про життя після інсульту і назвав причину, чому у нього стався цей удар.

Раніше ми писали, що Дядя Жора рвонув на заробітки в екзотичну країну.

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