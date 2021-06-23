Двигаюсь медленно и кряхчу: Квиткова рассказала о подготовке к родам

На фото будущая мама предстала в черном облегающем платье в пол, которое особо выделило ее внушительный животик. Она уложила волосы в красивые локоны и сделала легкий макияж.

Добрынин же позировал в классическом костюме и белой рубашке.

Квиткова рассказала, как идет подготовка к переезду в новый дом - они очень надеются успеть до рождения ребенка.

"Сегодня ровно 37 недель мы в ожидании нашего сына. Договариваемся с ним, чтобы встреча состоялась после переезда в дом. У нас почти все готово. Там уже собрана мебель, лежит везде плитка, постелен паркет, готова лестница и вкручены все светильники. Сегодня в дом уезжает детская кровать, комод и разная "мелочь", которую мы купили на днях. Завтра первая бригада заезжает на спец. уборку после ремонта. Потом заезжает на сборку мягкая мебель", - раскрыла девушка.

Что касается ее самочувствия, Даша призналась, что нервничает, а еще очень отекает.



"Как я? Жутко нервничаю, но стараюсь себя контролировать. Меня успокаивают моменты, когда я сижу на сайтах и выбираю разные штуки для дома. Дышу глубоко. Мне кажется, что тело отекло до нереальных масштабов, стараюсь лишний раз в зеркало не смотреть. Радуюсь, что все пошло не в лицо, а в попу и ноги. Двигаюсь медленно и кряхчу", - откровенно призналась будущая мама.

Даша Квиткова устроила фотосессию с мужем на последнем месяце беремености (фото: instagram.com/kvittkova)

Однако страха перед родами у нее при этом нет.



"Боюсь ли я? Нет. У меня абсолютно нет страха перед днём Х. Как я описала свое состояние на встрече с психологом, когда она спросила наши действия, когда все начнётся:

Мою голову.

Сохраняю спокойствие.

Рожаю здорового ребёнка.

Мы ухохатывались, но план мне нравится", - поделилась Квиткова.