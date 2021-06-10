ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Добрынин подарил Квитковой авто за два миллиона, но случилось "маленькое недоразумение" (видео)

Новина українською →
Четверг 10 июня 2021 16:29
Добрынин подарил Квитковой авто за два миллиона, но случилось "маленькое недоразумение" (видео) Фото: Даша Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)
Автор: Владимир Костырин

"Холостяк 9" Никита Добрынин подарил своей избраннице Даше Квитковой, которая скоро родит своего первенца, элитный внедорожник, сделанный специально для любимой под заказ.

Квиткова поделилась радостью о таком презенте со своими поклонниками в Instagram.

Добрынин в свою очередь признался, что автомобиль - лично Даши, но пользоваться им будет вся семья.

По словам жены бывшего Холостяка, пара ожидала свой заказ - новенький Mercedes-Benz GLE 2021 года выпуска - семь месяцев, и только сейчас "немца" стоимостью 2 миллиона гривен забрали из салона.

Делали машину, учитывая все пожелания Квитковой, но в итоге без сюрприза все же не обошлось.

"Несмотря на то, что произошло маленькое недоразумение и салон машины оказался черный, а не бежевый, который я очень хотела - это даже к лучшему", - рассказала Даша.

Видео: Даша Квиткова показала свой новенький Mercedes-Benz GLE, который ей подарил Никита Добрынин

Также она добавила, что подписчицы в сети стали пересылать своим мужьям пост Квитковой о таком дорогом подарке - мол, с намеком. На что стали получать скептические реакции в духе "Mercedes-Benz - подумаешь, и вообще фу...". Даша с улыбкой отметила, что на самом деле необязательно покупать любимым именно "Мерсы", но просто делать подарки.

Добрынин подарил Квитковой авто за два миллиона, но случилось &quot;маленькое недоразумение&quot; (видео)

Никита Добрынин купил Даше Квитковой Mercedes-Benz GLE, сделанный под заказ (фото: instagram.com/stories/kvittkova)

Напомним, что недавно экс-Холостяк Добрынин раскрыл главный секрет счастливых отношений с Квитковой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни автомобили Никита Добрынин Даша Квиткова
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
TAYANNA собралась на Евровидение 2022. Кого еще украинцы хотят отправить на конкурс
TAYANNA собралась на Евровидение 2022. Кого еще украинцы хотят отправить на конкурс