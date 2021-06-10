Добрынин подарил Квитковой авто за два миллиона, но случилось "маленькое недоразумение" (видео)
"Холостяк 9" Никита Добрынин подарил своей избраннице Даше Квитковой, которая скоро родит своего первенца, элитный внедорожник, сделанный специально для любимой под заказ.
Квиткова поделилась радостью о таком презенте со своими поклонниками в Instagram.
Добрынин в свою очередь признался, что автомобиль - лично Даши, но пользоваться им будет вся семья.
По словам жены бывшего Холостяка, пара ожидала свой заказ - новенький Mercedes-Benz GLE 2021 года выпуска - семь месяцев, и только сейчас "немца" стоимостью 2 миллиона гривен забрали из салона.
Делали машину, учитывая все пожелания Квитковой, но в итоге без сюрприза все же не обошлось.
"Несмотря на то, что произошло маленькое недоразумение и салон машины оказался черный, а не бежевый, который я очень хотела - это даже к лучшему", - рассказала Даша.
Видео: Даша Квиткова показала свой новенький Mercedes-Benz GLE, который ей подарил Никита Добрынин
Также она добавила, что подписчицы в сети стали пересылать своим мужьям пост Квитковой о таком дорогом подарке - мол, с намеком. На что стали получать скептические реакции в духе "Mercedes-Benz - подумаешь, и вообще фу...". Даша с улыбкой отметила, что на самом деле необязательно покупать любимым именно "Мерсы", но просто делать подарки.
Никита Добрынин купил Даше Квитковой Mercedes-Benz GLE, сделанный под заказ (фото: instagram.com/stories/kvittkova)
Напомним, что недавно экс-Холостяк Добрынин раскрыл главный секрет счастливых отношений с Квитковой.