Две красотки: Виктория Бекхэм показала редкое фото с младшей сестрой

Известная британская дизайнер и певица 45-летняя Виктория Бекхэм не так уж и часто балует многомиллионную армию поклонников семейными кадрами. Бизнес-леди отдает предпочтение “бизнес-контенту”, акцентируя внимание на новых коллекциях и коллаборациях. И все же время от времени в кадр попадает звездный супруг (экс-футболист Дэвид Бекхэм) и их дети. А вот остальные родственники Виктории - еще более редкие гости на ее instagram-страничке. И все же в честь рождественских и новогодних праздников дизайнер решила сделать небольшое исключение.

Так, в разделе сториз на своей instagram-страничке Бекхэм наконец показала фото со своей младшей сестрой - 44-летняя Луиза Адамс.

К слову, Виктория в десятках интервью уже неоднократно повторяла, что родная сестра для нее - действительно лучшая подруга, с которой она делится тайнами и с удовольствием проводит время вместе.

Виктория Бекхэм с сестрой Луизой (фото: instagram.com/victoriabeckham)

На опубликованном фото сестры праздную вместе Рождество. Старшая из сестер торжественно подняла бокал с вином, как бы приветствуя поклонников с Рождеством и Новогодним настроением.

При этом сразу же бросается в глаза, как сестры похожи между собой.

Как обычно, нельзя не отметить чувство стиля дизайнера. Виктория выбрала для встречи с лучшей подругой шерстяной свитер мятного оттенка - конечно же, своего собственного бренда. На всех вечеринках и светских выходах Вики отдает предпочтение исключительно вещам собственного производства.

Луиза отдала предпочтение блузе светлого оттенка. Сестры кокетливо смотрели прямо в камеру: кажется, отсутствие привычки улыбаться — у них дело семейное.

Дети Виктории Бекзэм также поздравляют с Рождеством

Напомним, недавно в семье произошло еще одно торжество – Виктория и Дэвид решили крестить младших детей: 8-летнюю Харпер и 14-летнего Коуза. На церемонию в церковь супруги пригласили близких друзей: актрису Еву Лонгорию, певца Элтона Джона, певца и экс-мужа Дженнифер Лопес Марка Энтони и других. Были здесь, конечно же, и старшие дети знаменитого семейства: 20-летний Бруклин и 17-летний Ромео.