Дві красуні: Вікторія Бекхем показала рідкісне фото з молодшою сестрою

Відома британська дизайнерка і співачка 45-річна Вікторія Бекхем не так вже й часто балує багатомільйонну армію шанувальників сімейними кадрами. Бізнес-леді віддає перевагу "бізнес-контенту", акцентуючи увагу на нових колекціях і коллаборациях. І все ж час від часу в кадр потрапляє зоряний чоловік (екс-футболіст Девід Бекхем) і їх діти. А от інші родичі Вікторії - ще більш рідкісні гості на її instagram-сторінці. І все ж в честь різдвяних і новорічних свят дизайнер вирішила зробити невеликий виняток.

Так, в розділі сторіз на своїй instagram-сторінці Бекхем нарешті показала фото зі своєю молодшою сестрою - 44-річна Луїза Адамс.

До речі, Вікторія в десятках інтерв'ю вже неодноразово повторювала, що рідна сестра для неї - справді найкраща подруга, з якою вона ділиться таємницями і з задоволенням проводить час разом.

Вікторія Бекхем з сестрою Луїзою (фото: instagram.com/victoriabeckham)

На опублікованому фото сестри святкую Різдво разом. Старша з сестер урочисто підняла келих з вином, як би вітаючи шанувальників з Різдвом і Новорічним настроєм.

При цьому відразу ж впадає в очі, як сестри схожі між собою.

Як зазвичай, не можна не відзначити почуття стилю дизайнера. Вікторія обрала для зустрічі з найкращою подругою вовняний светр м'ятного відтінку - звичайно ж, свого власного бренду. На всіх вечірках і світських виходах Вікі віддає перевагу виключно речей власного виробництва.

Луїза віддала перевагу блузі світлого відтінку. Сестри кокетливо дивилися прямо в камеру: здається, відсутність звички посміхатися — у них справа сімейна.

Діти Вікторії Бекзэм також вітають з Різдвом

Нагадаємо, нещодавно в родині сталося ще одне свято – Вікторія і Девід вирішили хрестити молодших дітей: 8-річну Харпер і 14-річного Коуза. На церемонію до церкви подружжя запросили близьких друзів: актрису Єву Лонгорію, співака Елтона Джона, співака і екс-чоловіка Марка Ентоні Дженніфер Лопес та інших. Були тут, звичайно ж, і старші діти знаменитого сімейства: 20-річний Бруклін і 17-річний Ромео.