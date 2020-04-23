Две красотки: Ирина Шейк восхитила схожестью с сестрой на фото из юности

Модель поздравила сестру с днем рождения
Ирина Шейк продолжает делиться архивными фото из юности. В это раз 34-летняя модель запостила снимок не просто так, а в честь дня рождения старшей сестры Татьяны.
Ирина со старшей сестрой (фото: instagram.com/irinashayk)
На нем они позируют вместе под огромным пляжным зонтом. Ирина, которой на фото около 14 лет, одета в голубую джинсовую юбку и джинсовый топ на тон светлее. А именинница красуется в облегающем платье, сшитом из лоскутков ткани разных оттенков коричневого. Обе с короткими стрижками, загорелые и стройные, сестры выглядят невероятно похожими. Что тут же отметили пользователи сети. Заодно восхитившись открытостью и красотой Шейк, которая не боится делиться столь личными кадрами.
Коментарии к фото Ирины (фото: принтскрин instagram.com/irinashayk)
Напомним, 15-го апреля Ирина показала архивное фото, на котором ей около 14 (по подсчетам подписчиков Шейк, больше). Такие снимки пользуются у фанатов девушки огромной популярностью. Люди любят смотреть, как выглядела всемирно известная модель до того, как покорила фешн-индустрию. Впрочем, кадры с многочисленных съемок, фотосессий и тусовок они любят не меньше.
Одна из последних работ Шейк – для журнала Interview Magazine. Съемка проходила в парижской квартире и в результате была стилизована «под карантин». Модель примерила массу необычных образов, позируя в разных комнатах. Многие луки получились довольно откровенными. Так, Шейк в который раз блеснула стройными длинными ногами в микрошортах, а также своими роскошными формами.