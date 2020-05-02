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Два Месси: Потап восхитил семейным спортивным фото с сыном Андреем

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Рэпер и его сын надели футболки любимого спортивного клуба

Потап даже во время карантина находит возможность пообщаться с сыном Андреем. У рэпера есть собственная воспитательная методика, которая дает положительные плоды и стимулирует мальчика хорошо учиться, получая за это бонусы от папы. Он растет спортивным ребенком и увлекается многими видами активности. На новом снимке Потап и Андрей позируют на футбольном поле.

Рэпер и его сын одеты в спортивную форму их любимого футбольного клуба "Барселона". В марте они успели слетать в Испанию на матч и не удержались от похода в фирменный магазин для болельщиков. Там рэпер и его сын купили обновки с логотипами любимой команды. Теперь им представилась возможность надеть форму и покрасоваться в ней на футбольном поле. Андрей предусмотрительно собрал удлиненную стрижку в высокий хвостик, чтобы волосы не мешали во время игры, и держит в руках мяч.

"Играем в соккер. Я и мой сын", - подписал на английском семейный спортивный кадр Потап, используя сленговые выражения.

Фото: Потап и его сын Андрей (instagram.com/realpotap)

Поклонники рэпера в который раз отметили сходство мальчика с его мамой, продюсером Ириной Горовой, которая также оставила под фото смайлы-сердечки, и похвалили их за приверженность спорту.

  • Андрюха молодец! И боксом занимается, и в футбол, и разные другие виды спорта любит - красавчик, так держать. С папой проводить время - это самое лучшее
  • Это же надо... Просто клон матери, просто поразительно
  • Скоро выростет до уровня Роналдо
  • Класс
  • Потап, риспектос за Барсу! Это круто!
  • Два Месси
  • Спортсмены
  • Копия мама
  • Очень красивое фото
  • Малый супер, папин заместитель

Скриншот комментариев

Ранее Потап опубликовал раритетное забавное фото с Настей Каменских из личных архивов.

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