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Два Мессі: Потап захопив сімейним спортивним фото з сином Андрієм

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Репер і його син одягли футболки улюбленого спортивного клубу

Потап навіть під час карантині знаходить можливість поспілкуватися з сином Андрієм. У репера є власна виховна методика, яка дає позитивні плоди і стимулює хлопчика добре вчитися, отримуючи за це бонуси від тата. Він росте спортивною дитиною і захоплюється багатьма видами активності. На новому знімку Потап і Андрій позують на футбольному полі.

Репер і його син одягнені в спортивну форму їх улюбленого футбольного клубу "Барселона". У березні вони встигли злітати в Іспанію на матч і не втрималися від походу в фірмовий магазин для вболівальників. Там репер і його син купили обновки з логотипами улюбленої команди. Тепер їм випала можливість одягти форму і покрасуватися в ній на футбольному полі. Андрій завбачливо зібрав подовжену стрижку у високий хвостик, щоб волосся не заважали під час гри, і тримає в руках м'яч.

"Граємо в соккер. Я і мій син", - підписав англійською сімейний спортивний кадр Потап, використовуючи сленгові вирази.

Фото: Потап і його син Андрій (instagram.com/realpotap)

Шанувальники репера вкотре побачили схожість хлопчика з його мамою, продюсером Іриною Горовою, яка також залишила під фото смайли-сердечка, і похвалили їх за відданість спорту.

  • Андрюха молодець! І боксом займається, і в футбол, і різні інші види спорту любить - красень, так тримати. З татом проводити час - це найкраще
  • Це ж треба... Просто клон матері, просто разюче
  • Скоро виросте до рівня Роналдо
  • Клас
  • Потап, риспектос за Барсу! Це круто!
  • Два Мессі
  • Спортсмени
  • Копія мама
  • Дуже гарне фото
  • Малий супер, татів заступник

Скріншот коментарів

Раніше Потап опублікував раритетне кумедне фото з Настею Каменських з особистих архівів.

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