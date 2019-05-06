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Два ангела: Алессандра Амбросіо умилила екзотичним фото з донькою

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.05.2019 - 12:57
Два ангела: Алессандра Амбросіо умилила екзотичним фото з донькою
Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

38-річна модель веселиться з дітьми

Алессандра Амбросіо відноситься до числа знаменитостей, які віртуозно встигають все: будувати кар'єру, власний бізнес і при цьому приділяти час сім'ї та особистому житті. А ще – показувати це все на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно вона порадувала шанувальників серією фото з пляжу з коханим, донькою і котом. І сьогодні знову не втрималася, щоб не показати свою міні-копію – 10-річну доньку Аню Луїзу.

На фото Алессандра і дівчинка постали як завжди в пляжних розслаблених образах. На супермоделі надітий темний кроп-топ, безліч прикрас, волосся зібране у високий пучок і перев'язані хусткою. Аня Луїза – у білій футболці, кільцях-сережках і з розпущеним волоссям. Але головна деталь образу обох красунь вельми екзотична: хамелеони, які сидять у них на головах. Підписано фото коротко і ясно: за допомогою символів ящірок.

Два ангела: Алессандра Амбросіо умилила екзотичним фото з донькою

Алессандра Амбросіо з донькою і незвичайним "друзями" (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Такий грайливий настрій із задоволенням підтримали фоловери колишнього "ангела" Victoria's Secret. Буквально за пару годин вони засипали сторінку численними лайками та коментарями:

  • "Які гарні",
  • "Який неймовірно милий дует",
  • "Що за гарна дівчинка!",
  • "Твоя дочка неймовірна",
  • "Ви обидві такі красуні",
  • "Моя королева",
  • "Родинний настрій",
  • "Ах, це хамелеони?"

До речі, в сторіз знаменитої моделі в цей раз потрапив і син Ноа, якому днями виповнюється сім років. Алессандра катається на роликах по узбережжю, а пізніше разом з іншими дітьми і сестрою вони веселяться на пікніку.

Два ангела: Алессандра Амбросіо умилила екзотичним фото з донькою

Алессандра Амбросіо на сімейному святі (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Також не забуває Амбросіо і про свій бізнес – дівчина регулярно показує безліч образів, складених з допомогою речей її бренду GAL Floripa. Потрібно відзначити, що головний посил всіх купальників, створених Алессандрою: мінімум тканини і максимум сексуальності. Вони явно створені, щоб демонструвати жіноче тіло у всій красі.

Так, на одному з останніх постів вона показала невеличке бікіні блідо-рожевого кольору, прикрашене черепашками. Зверху вона накинула легку сорочку з принтом. Ще один сонячний життєрадісний кадр – з котом – явно був би не таким яскравим, якби не червоний купальник Алессандри і біла блуза з сексуальним напівпрозорим візерунком, що оголював спину. Не дивно, що бренд, створений всього кілька місяців тому, вже має успіх. Яка дівчина не хотіла б виглядати карколомно?

Алессандра Амбросіо

Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо зворушила фото з 10-річною донькою. Тоді шанувальники супермоделі зазначили, що вони з донькою, немов сестри.

А до цього раніше Амбросіо показала рідкісні кадри з бойфрендом. Тоді пара позувала без дітей. У дуже затишній атмосфері.

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