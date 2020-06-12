За душой ни копейки: жена Виктора Павлика раскрыла правду об их финансах и быте

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова официально скрепили свой союз и вконце мая стали мужем и женой, но решили держать счастливое событие в секрете. Только 10 июня, в день, когда должно было состоятся пышное торжество, они рассказали, что решили тихо расписаться в одном из киевских ЗАГСов, ведь карантин внес в планы пары существенные коррективы. По словам Кати, сразу после росписи пара отправилась давать свое первое интервью в статусе законных супругов. Среди прочего, девушка рассказала Ольге Безсоновой в ее программе "Прямой вопрос" о материальном положении семьи и ответила недоброжелателям, которые "приписывают" ей брак с певцом по расчету.

Екатерина не скрывает, что свое авто пара брала в кредит, артист и его жена живут в арендованной квартире и мечтают приобрести собственное жилье. В целом, их быт ничем не отличается от быта обычного человека.

25-летняя жена Виктора признается, что артист совершенно не умел экономить и делать сбережения, поэтому ей пришлось взять ответственность за финансы в свои руки.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик тайно расписались и признались в этом только через 12 дней( фото: instagram.com/repyahovakate)

"Когда я встретила Виктора, у него не было ни копейки за душой… Если бы он не встретил меня и нагрянул карантин, я не знаю, как бы он справлялся. Как только мы поняли, что у нас серьезные отношения, я сразу сказала, что у меня такое правило - с каждого заработка 10% мы откладывали на отдельную карточку. Если бы не собранная за несколько лет десятина, я не знаю, как бы мы выруливали", - призналась Екатерина.

Пара не делит бытовые обязанности. Готовит в основном жена певца, но и он может побаловать ее вкусными блюдами собственного приготовления и даже принести в постель завтрак. Так, Екатерина привыкла начинать день со стакана теплой воды, поэтому Виктор сразу после пробуждения приносит ей в постель полезный напиток, улучшающий моторику, а затем готовит кофе.

Видео: YouTube/Прямой вопрос

Ранее жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова сделала признание о ревности, отношении к изменам и уходе артиста из предыдущей семьи.