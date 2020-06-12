За душею ні копійки: дружина Віктора Павліка розкрила правду про їх фінанси і побут

Віктор Павлік і Катерина Репяхова офіційно скріпили свій союз і наприкінці травня стали чоловіком і дружиною, але вирішили тримати щасливу подія в секреті. Лише 10 червня, в день, коли мало відбутися пишне торжество, вони розповіли, що вирішили тихо розписатися в одному зі столичних РАГСів, бо карантин вніс в плани пари суттєві корективи. За словами Каті, відразу після розпису пара вирушила давати своє перше інтерв'ю у статусі законних подружжя. Серед іншого, дівчина розповіла Ользі Безсоновій в її програмі "Прямий питання" про матеріальне становище сім'ї і відповіла недоброзичливцям, які "приписують" їй шлюб із співаком по розрахунку.

Катерина не приховує, що своє авто пара брала в кредит, артист і його дружина живуть в орендованій квартирі і мріють придбати власне житло. В цілому, їх побут нічим не відрізняється від побуту звичайної людини.

25-річна дружина Віктора зізнається, що артист абсолютно не вмів економити і робити заощадження, тому їй довелося взяти відповідальність за фінанси в свої руки.

Катерина Репяхова і Віктор Павлік таємно розписалися і зізналися в цьому лише через 12 днів( фото: instagram.com/repyahovakate)

"Коли я зустріла Віктора, у нього не було ні копійки за душею... Якщо б він не зустрів мене та наступив карантин, я не знаю, як би він справлявся. Як тільки ми зрозуміли, що у нас серйозні стосунки, я відразу сказала, що у мене таке правило - з кожного заробітку 10% ми відкладали на окрему картку. Якби не зібрана за кілька років десятина, я не знаю, як би ми вирулювали", - зізналася Катерина.

Пара не ділить побутові обов'язки. Готує в основному дружина співака, але і він може побалувати її смачними стравами власного приготування і навіть принести в ліжко сніданок. Так, Катерина звикла починати день зі склянки теплої води, тому Віктор відразу після пробудження приносить їй в ліжко корисний напій, що поліпшує моторику, а потім готує каву.

Відео: YouTube/Пряме запитання

Раніше дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова зробила зізнання про ревнощі, ставлення до зрад і попередні стосунки артиста.