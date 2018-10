В духе KaZантипа: известный украинский артист показал новый клип

Коллаж РБК-Украина

Cepasa презентовал клип на пилотный сингл "Waves" из нового альбома "Dark Beauty"

Популярный украинский электронный продюсер, музыкант, победитель номинации "Новое дыхание" премии YUNA Павел Ленченко, более известный как Cepasa, презентовал клип на трек "Waves" из будущего четвертого альбома "Dark Beauty".

Режиссером клипа стала Настя Милевская, уже работавшая над предыдущими видео Cepasa "Always Beautiful" и "Better With You".

"Это еще одна серия захватывающего сериала. На этот раз Настя придумала совершенно психический клип, наверное, потому, что и сам альбом вышел такой. Мне это видео напоминает наши поездки на KaZантип, когда в одной машине едут совершенно разные и часто очень необычные люди. При других обстоятельствах они бы никогда не пересеклись, но, благодаря общей волне, стали друг другу ближе всех в мире", - комментирует свой новый релиз Ленченко.

Скриншот

Для самой Милевской клип "Waves" - это "своеобразный нео-нуар с созидательной нотой в финале".

"На мой взгляд, этот альбом, как и сам клип, экзистенциален, мифологичен, еще и где-то дерзок. В этом музыкальном видео живут фактурные персонажи, и все они находятся в пути. При этом путь у каждого свой, как и у нас всех. Видео вышло в масштабе жизни - взаимодействия, попутчики, встречи, дороги. И все под музыку Cepasa", - отметила Настя.

Видео: YouTube/CEPASA

Напомним, что недавно Джамала презентовала короткий тизер клипа на англоязычную песню "The Great Pretender" из нового альбома "Крила". Это будет уже вторая видеоновинка от Джамалы этой осенью - в сентябре певица представила долгожданный клип на титульную песню пластинки.

Видео: РБК-Украина