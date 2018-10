В дусі KaZантипа: відомий український артист показав новий кліп

Колаж РБК-Україна

Cepasa презентував кліп на пілотний сингл "Waves" з нового альбому "Dark Beauty"

Популярний український електронний продюсер, музикант, переможець номінації "Нове дихання" премії YUNA Павло Ленченко, більш відомий як Cepasa, презентував кліп на трек "Waves" з майбутнього четвертого альбому "Dark Beauty".

Режисером кліпу стала Настя Мілевська, вже працювала над попередніми відео Cepasa "Always Beautiful" і "Better With You".

"Це ще одна серія захоплюючого серіалу. На цей раз Настя придумала абсолютно психічний кліп, напевно, тому, що і сам альбом вийшов такий. Мені це відео нагадує наші поїздки на KaZантип, коли в одній машині їдуть абсолютно різні і часто дуже незвичайні люди. За інших обставин вони б ніколи не перетнулися, але, завдяки загальній хвилі, стали ближчими один одному за всіх у світі", - коментує свій новий реліз Ленченко.

Скріншот

Для самої Милевской кліп "Waves" - це "своєрідний нео-нуар з творчою нотою у фіналі".

"На мій погляд, цей альбом, як і сам кліп, екзистенціальний, міфологічний, ще й десь зухвалий. У цьому музичному відео живуть фактурні персонажі, і всі вони знаходяться в дорозі. При цьому шлях у кожного свій, як і у нас всіх. Відео вийшло в масштабі життя - взаємодії, попутники, зустрічі, дороги. І все під музику Cepasa", - зазначила Настя.

Відео: YouTube/CEPASA

Нагадаємо, що нещодавно Джамала презентувала короткий тізер кліпу на англомовну пісню "The Great Pretender" з нового альбому "Крила". Це буде вже друга відеоновинка від Джамали восени - у вересні співачка представила довгоочікуваний кліп на титульну пісню платівки.

Відео: РБК-Україна