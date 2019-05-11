Над пропастью! Солистка The Hardkiss восхитила сеть невероятными "американскими" фото

Солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина вместе со своим супругом и коллегой по музыкальному цеху Валерием Бебко, которые ранее умилили поклонников трогательными пасхальными фото, в этот раз подготовили целый калейдоскоп ярких снимков - на которых показали восхитительные североамериканские пейзажи.

Пара поделилась в Instagram не только головокружительными видами национальных парков нескольких штатов, но и рассказала о собственных впечатлениях.

Артистка призналась, что визит на знаменитую Подкову (Horseshoe Bend) - меандру реки Колорадо на территории национальной зоны отдыха каньона Глен, стал для нее самым удивительным путешествием в жизни. Впрочем, уточнила Санина, после Норвегии.

Юлия Санина и Валерий Бебко в США (Фото: instagram.com/the_hardkiss)

"Задача - разбудить в себе детский восторг! Done", - написала она.

Кроме того, музыканты попали в шторм, град, сменили три штата, чтобы поменять машину, но успели на закат в Долине монументов (Monument Valley).

Юлия показала в сети забавное "парящее" фото в этом уникальном геологическом образовании на северо-востоке штата Аризона и на юго-востоке штата Юта.

Юлия Санина "парит" в небе (Фото: instagram.com/the_hardkiss)

Кстати, место располагается на территории резервации индейского племени навахо.

А еще Санина опубликовала снимок из Брайс-Каньон-Сити в округе Гарфилд (штат Юта), который находится возле национального парка Брайс-Каньон.

Юлия Санина (Фото: instagram.com/the_hardkiss)

Вокалистка и гитарист The Hardkiss также показали чувственное фото в Национальном парке Зайон (Zion National Park) в штате Юта.

Юлия Санина и Валерий Бебко в США (Фото: instagram.com/the_hardkiss)

Одноименный каньон тянется в длину на 24 км, а его глубина составляет до 800 м. Имеет уникальный рыжеватый и бронзовый цвет.

В комментариях к снимкам поклонники музыкантов восхищаются не только величественными пейзажами, но и самой парой, которая просто излучает любовь и восторг.

Суперское фото! Завораживает!

Мы с друзьями такого же мнения. После Прейкестулена 2 место, которое захватило дух настолько, что слезы навернулись! Хорошего вам отдыха!

Фотографии из путешествия просто великолепные! Очень нравится, что вы в деталях все нам показываете из этой поездки;

Просто круть!

Над пропастью;

Не реально круто!

Я вам завидую по-хорошому! Какая красота вокруг вас! Хорошего отдыха!

Какие вы классные!

Замечательные, счастья вам!

Невероятная пара. Слушаю вас всегда и горжусь, что вы - украинцы. На Евровидении хочу видеть именно вас! Невероятный голос и музыкальное сопровождение с гламурными красавцами - это что-то невероятно. Хотя гламурными музыкантов в вашем исполнении трудно назвать. Вы - профессионалы, а это самое главное. Горжусь Украиной благодаря вам!

Обалденная красота!

Ви шикарна пара!

Напомним, ранее солистка The Hardkiss Юлия Санина покорила эффектным желтым образом в финале Голос країни 9.

Мы также писали, что THE HARDKISS представили клип с чувственным танцем от Юлии Саниной.