Над прірвою! Солістка The Hardkiss зачарувала мережу неймовірними "американськими" фото

Солістка української групи The Hardkiss Юлія Саніна разом зі своїм чоловіком і колегою по музичному цеху Валерієм Бебком, які раніше розчулили шанувальників зворушливими великодніми фото, цього разу підготували цілий калейдоскоп яскравих знімків - на яких показали дивовижні північноамериканські пейзажі.

Пара поділилася в Instagram не тільки запаморочливими краєвидами національних парків декількох штатів, але й розповіла про власні враження.

Артистка зізналася, що візит на знамениту Підкову (Horseshoe Bend) - меандру річки Колорадо на території національної зони відпочинку каньйону Глен, став для неї найдивовижнішою подорожжю в житті. Втім, уточнила Саніна, після Норвегії.

Юлія Саніна і Валерій Бебко в США (Фото: instagram.com/the_hardkiss)

"Завдання - розбудити в собі дитячий захват! Done", - написала вона.

Крім того, музиканти потрапили в шторм, град, змінили три штати, щоб поміняти машину, але встигли на захід в Долині монументів (Monument Valley).

Юлія показала в мережі забавне "літаюче" фото в цьому унікальному геологічному утворенні на північному сході штату Арізона і на південному сході штату Юта.

Юлія Саніна "літає" в небі (Фото: instagram.com/the_hardkiss)

До слова, місце розташовується на території резервації індіанського племені навахо.

А ще Саніна опублікувала знімок з Брайс-Каньйон-Сіті в окрузі Гарфілд (штат Юта), який знаходиться біля національного парку Брайс-Каньйон.

Юлія Саніна (Фото: instagram.com/the_hardkiss)

Вокалістка і гітарист The Hardkiss також показали чуттєве фото в Національному парку Зайон (Zion National Park) в штаті Юта.

Юлія Саніна і Валерій Бебко в США (Фото: instagram.com/the_hardkiss)

Однойменний каньйон тягнеться в довжину на 24 км, а його глибина становить до 800 м. Має унікальний рудуватий і бронзовий колір.

У коментарях до знімків шанувальники музикантів захоплюються не лише величними краєвидами, але і самої парою, яка просто випромінює любов та захват.

Суперсько фото! Заворожує!

Ми з друзями такої ж думки. Після Прейкестулена 2 місце, яке зачарувало настільки, що сльози навернулися! Гарного вам відпочинку!

Фотографії з подорожі просто чудові! Дуже подобається, що ви в деталях все нам показуєте з цієї поїздки;

Просто круть!

Над прірвою;

Не реально круто!

Я вам заздрю по-хорошому! Яка краса навколо вас! Гарного відпочинку!

Які ви класні!

Чудові, щастя вам!

Неймовірна пара. Слухаю вас завжди і пишаюся, що ви - українці. На Євробаченні хочу бачити саме вас! Неймовірний голос і музичний супровід з гламурними красенями - це щось неймовірно. Хоча гламурними музикантів у вашому виконанні важко назвати. Ви - професіонали, а це найголовніше. Пишаюся Україною завдяки вам!

Неймовірна краса!

Ві шикарна пара!

Нагадаємо, раніше солістка The Hardkiss Юлія Саніна підкорила ефектним жовтим образом у фіналі Голос країни 9.

Ми також писали, що THE HARDKISS представили кліп із чуттєвим танцем від Юлії Саніної.