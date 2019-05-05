ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дубайські ночі: MARUV з чоловіком показала ніжність в Еміратах

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.05.2019 - 17:45
Дубайські ночі: MARUV з чоловіком показала ніжність в Еміратах
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Співачка рідко показує своєї коханої людини

Популярна співачка MARUV (вона ж Анна Корсун) їздить з концертами по всьому світу і встигає відпочивати в проміжках між виступами, особливо, якщо мова йде про сонячні курорти. Так, співачка відіграла кілька концертів в Дубаї, а вдень ніжилася на пляжі і розважалася в компанії друзів, тим більше, що в ОАЕ живе її подруга Тетяна. Вона із задоволенням демонструвала фото в бікіні біля басейну і хвалилася апетитними форма. Втім, приємною несподіванкою для шанувальників став романтичний кадр з чоловіком Ганни Олександром, який та опублікувала в сторіз Instagram.

На знімку зображений зворушливий інтимний момент ніжності. Ганна сміється, поклавши голову на плече коханого чоловіка і щось показує йому в телефоні, а він, уважно розглядає зображення на екрані. Пара сидить на відкритій терасі кафе, а на задньому плані горить вогнями нічне місто.

"Дубайські ночі з Олександром Корсуном", - підписала фото MARUV, зазначивши на знімку чоловіка.

Дубайські ночі: MARUV з чоловіком показала ніжність в Еміратах

MARUV з чоловіком (фото: instagram.com/maruvofficial)

Також вона поділилася кумедним кадром в компанії подруги Тетяни. Дівчата весело сміються, Ганна в чорному відкритому купальнику розгойдується на гойдальці, відкинувши голову назад так, що торкається нею землі.

Дубайські ночі: MARUV з чоловіком показала ніжність в Еміратах

MARUV з подругою (фото: instagram.com/maruvofficial)

Крім того, співачка не забула зробити селфі перед концертом. Вона зображена у дзеркала в сукні –міні з принтом під забарвлення зебри. Зірка картинно позує на камеру, поки Тетяна знімає ефектний кадр на телефон.

Дубайські ночі: MARUV з чоловіком показала ніжність в Еміратах

MARUV з подругою (фото: instagram.com/maruvofficial)

Раніше зухвала MARUV показала чуттєву фотосесію в сітчастому звабливому вбранні.

До речі, епатажна MARUV спокусила гарячими знімками в піджаку на голе тіло.

Дика кішка: кислотна MARUV показала нові пікантні фото 18+ Спортивна крихітка: MARUV показала апетитні сідниці (фото)
Новини України MARUV
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся