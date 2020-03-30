Драйв и позитив: Влад Яма с женой завели сеть "карантинным" танцем

При этом перед началом танца хореограф не забыл продезинфицировать руки
Влад Яма с любимой супругой Лилианой провели несколько холодных месяцев в солнечном Майами, где загорали на пляже, катались на шикарном спортивном авто и гуляли с сыночком. Однако сейчас семейство уже вернулось в Украину и, как и положено, отправилось на карантин. При этом хореграф и судья Танцев со звездами не может без движения, так что они с женой устраивают зажигательные перформансы даже дома.
Одним из них Влад поделился на своей странице в Instagram, как и Лилиана. Примечательно, что перед тем как взяться за руки с любимой, Яма тщательно продезинфецировал свои с помощью санитайзера. После чего они задорно пустились в пляс!
"МЫ сидим дома!... Ну как сидим, танцуем!.." - отметил хореграф.
А Лилиана так подписала веселый ролик: "В любой непонятной ситуации просто танцуй!!"
Видео: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/liliya_yama)
Подписчики пришли в восторг от такого веселого "карантинного" танца и попросили пару записать еще подобных видео.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliya_yama)
Напомним, Влад Яма поделился воспоминаниями, как очаровывал свою будущую жену и, как долго красотка держала оборону и не выказывала расположения к звезде паркета.