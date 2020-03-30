Драйв і позитив: Влад Яма з дружиною завели мережу "карантинним" танцем

При цьому перед початком танцю хореограф не забув продезінфікувати руки
Влад Яма з коханою дружиною Ліліаною провели кілька холодних місяців в сонячному Майамі, де засмагали на пляжі, каталися на шикарному спортивному авто і гуляли з синочком. Однак зараз сімейство вже повернулося в Україну і, як і належить, вирушило на карантин. При цьому хореграф і суддя Танців з зірками не може без руху, так що вони з дружиною влаштовують запальні перформанси навіть вдома.
Одним з них Влад поділився на своїй сторінці в Instagram, як і Ліліана. Примітно, що перед тим як взятися за руки з коханою, Яма ретельно продезинфікував свої з допомогою санітайзера. Після чого вони завзято пустилися в танок!
"МИ сидимо вдома!... Ну як сидимо, танцюємо!.." - зазначив хореграф.
А Ліліана так підписала веселий ролик: "У будь-якій незрозумілій ситуації просто танцюй!!"
Відео: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/liliya_yama)
Підписники прийшли в захват від такого веселого "карантинного" танцю і попросили пару записати ще подібних відео.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliya_yama)
Нагадаємо, Влад Яма поділився спогадами, як чарував свою майбутню дружину і, як красуня довго тримала оборону і не виявляла розташування до зірки паркету.