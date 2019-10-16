Дождливый день в Нью-Йорке: звездные гости долгожданной премьеры в Киеве (фото)

В сети кинотеатров Оскар показ фильма стартует с 16 октября
Вчера, 15 октября, в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась галапемьера фильма "Дождливый день в Нью-Йорке" Вуди Аллена. Влюбленные Гэтсби и Эшли отправляются на выходные в Нью-Йорк и оказываются в невероятном круговороте событий.
Первыми новое творение Вуди Аллена оценили: Катя Сильченко, Ася Мхиторян, Оксана Берг, Христя Храновская, Ирина Костюк и Сергей Созановский, Ирина Ковальчук, Ксения и Антон Шнайдер, Денис Глинин и Денис Дудко (группа Океан Эльзы), Ольга и Лев Шуровы, Александра Кучеренко, Александра Новикова, Алекс Захарчук, Наталка Карпа и другие гости.
Дождливый день в Нью-Йорке: трейлер и сюжет фильма
Дождливый день в Нью-Йорке — трейлер (2019)
Он – из состоятельной семьи Нью-Йорка, она – из небольшого городка в Аризоне. Выросший на Манхэттене юноша мечтает показать ей свой любимый город. Судьба дает ему шанс, когда девушку отправляют взять интервью у известного режиссера. Однако этот дождливый день изменит их жизнь навсегда. В проливной суете мегаполиса он встретит свою давнюю подругу, а девушку затянет в мир звездной богемы…
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Интересные факты о фильме "Дождливый день в Нью-Йорке":
Звездные гости премьеры в Киеве
Ольга и Лев Шуровы
Катя Сильченко
Александра Кучеренко
Наталка Карпа
Ася Мхиторян
Оксана Берг
Ирина Костюк и Сергей Созановский
Александра Новикова
Алекс Захарчук
Денис Дудко (группа Океан Эльзы)
Звездные гости премьеры "Дождливый день в Нью-Йорке" (фото: Оскар)
Звездные гости премьеры "Дождливый день в Нью-Йорке" (фото: Оскар)