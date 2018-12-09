"Дороги жахливі": солістка групи The Hardkis розповіла про екстрим на гастролях

Фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна розповіла про свій концертний тур і екстремальні умови, у які їй довелося зануритися. Своїми емоціями артистка поділилася з Катею Осадчою в передачі "Світське життя".

Юлія Саніна та Катя Осадча (Скріншот з YouTube)

28-річна артистка нещодавно повернулася з туру по Україні, в який вона їздила разом з групою.

"Дороги просто жахливі. Ми вночі прокидалися від того, що думали, що ми з'їжджаємо кудись на узбіччя. Це небезпечно. На щастя, у нас з'явилися автобуси для артистів", - розповіла Юлія.

Солістка колективу також поділилася, що їй доводилося гримуватися в екстремальних умовах в концертному турі. Також Саніна сказала, що в одному з міст групі довелося своїми силами встановлювати звук і світло.

Нагадаємо, що група The Hardkiss утворилася в 2011 році. Всі пісні колективу написані саме Юлією Саніної. Група популярна в Україні та за її межами.

Як раніше ми писали, солістка The Hardkiss взяла участь в підводній зйомці "Топ-моделі по-українськи".

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