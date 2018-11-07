С челкой и яркой помадой: Юлия Санина перевоплотилась в диско-диву

Юля Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Санина вновь приятно поразила смелым экспериментом с внешностью

Солистка известной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина продолжает удивлять своих поклонником яркими образами. Отметим, что Санина известна своей любовью к постоянной смене имиджа. Певица не боится кардинально менять цвет волос, прическу, облачаться в футуристические наряды и постоянно экспериментировать с внешностью.

На этот раз в новом образе Саниной хорошо прослеживаются "диско-мотивы 70-х". На опубликованном в сети instagram фото Юля сверкает с новой прической — стрижка миди, волосы окрашены в черный цвет. Кроме того, поклонники увидели, идет ли их любимице челка. Шикарный макияж выгодно подчеркивает глаза и губы.

Санина отметила, что фото было сделано после концерта в Мариуполе. Следующими The Hardkiss увидят и услышат жители Кривого Рога.

"Мариуполь, спасибо! Кривой Рог, едем к вам!" — лаконично подписала фото Санина.

Яркая Юля Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Поклонники исполнительницы положительно оценили ее очередной эксперимент с внешностью, подчеркнув, что Санина — "всегда неотразима прикрасна".

"Серый в тренде! Особенно в металике", — замечает alex_mi_mi_mis.

"Юлія, ви просто шикарно виглядаєте!" — восхищается alex_earlgrey.

"Ааа… Самая красивая", — пишет yyanaaa.k.

"Как можно быть такой классной? Вы меня очаровали", — признается valeriya_bizyaeva.

"Няшка прям", — умиляется vladimirlevsha98.

"Какой взгляд", — отмечает sophiakostyuchenko.

"Вы такая красивая и эффектная", — пишет rimdar_art_desinger.

Кстати, ранее LITE составлял подборку самых экстремальных, неожиданных и ярких образов Юлии Саниной. Эти эффектные фото действительно заслуживают внимания!

Также напомним, прежде чем отправиться в гастрольный тур по Украине, The Hardkiss выступили на паркете шоу Танцы со звездами 2018. Некоторые зрители даже отметили, что это были "лучшие минуты шоу".

The Hardkiss: интересные факты о группе (видео: РБК-Украина)