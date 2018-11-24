Дорофеева засветилась в откровенном наряде в компании мужа

В кадре артистка запечатлена в топе с очень глубоким декольте
Популярная украинская поп-исполнительница, и участница музыкального дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая шокировала фанатов короткой стрижкой, регулярно делится новостями своей сценической жизни и не только в соцсетях. На этот раз Дорофеева показала фото, где она запечатлена в довольно откровенном наряде, не скрывающем грудь, в компании со своим мужем Владимиром Дантесом. Фотоснимок был опубликован в Instagram певицы.
Скрин поста (instagram.com/nadyadorofeeva)
В кадре звезда позирует одежде светлых тонов. На ней надеты брюки в сочетании с полосатым топом с откровенным декольте. Ноги артистки "украшают" актуальные туфли-лодочки на шпильке. Рядом с ней в свободной позе, раскинув руки, расположился Дантес
Судя по дате, которая стоит на фотографии, снимок был сделан еще до того, как Надя произвела радикальные трансформации со своими волосами. Если сейчас у нее короткое русое каре, то на этом снимке волосы еще длинные и темные.
В комментариях фолловеры отметили, что им Дорофеева нравится в любом образе, и оставили комплименты ей и мужу, как семейной паре.
"Какие же красивые", " Пара просто супер", " Вы созданы друг для друга" " До сих пор непривычно видеть тебя брюнеткой, ну или шатенкой. Короче, тебе ооооочень подходит", - написали поклонники.
Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, что Надя Дорофеева продолжает хвастаться ультрамодными образами, которые сегодня особенно "на стиле".
До этого Дорофеева устроила проверку своему мужу Дантесу, решив проверить, насколько хорошо они знают друг друга.
Видео: (video.rbc.ua)