Дорофеева засветилась в откровенном наряде в компании мужа

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

В кадре артистка запечатлена в топе с очень глубоким декольте

Популярная украинская поп-исполнительница, и участница музыкального дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая шокировала фанатов короткой стрижкой, регулярно делится новостями своей сценической жизни и не только в соцсетях. На этот раз Дорофеева показала фото, где она запечатлена в довольно откровенном наряде, не скрывающем грудь, в компании со своим мужем Владимиром Дантесом. Фотоснимок был опубликован в Instagram певицы.

Скрин поста (instagram.com/nadyadorofeeva)

В кадре звезда позирует одежде светлых тонов. На ней надеты брюки в сочетании с полосатым топом с откровенным декольте. Ноги артистки "украшают" актуальные туфли-лодочки на шпильке. Рядом с ней в свободной позе, раскинув руки, расположился Дантес

Судя по дате, которая стоит на фотографии, снимок был сделан еще до того, как Надя произвела радикальные трансформации со своими волосами. Если сейчас у нее короткое русое каре, то на этом снимке волосы еще длинные и темные.

В комментариях фолловеры отметили, что им Дорофеева нравится в любом образе, и оставили комплименты ей и мужу, как семейной паре.



"Какие же красивые", " Пара просто супер", " Вы созданы друг для друга" " До сих пор непривычно видеть тебя брюнеткой, ну или шатенкой. Короче, тебе ооооочень подходит", - написали поклонники.

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, что Надя Дорофеева продолжает хвастаться ультрамодными образами, которые сегодня особенно "на стиле".

До этого Дорофеева устроила проверку своему мужу Дантесу, решив проверить, насколько хорошо они знают друг друга.

Видео: (video.rbc.ua)