Дорофеева покорила сеть сочным и смелым образом: украинская Билли Айлиш (видео)

На ролике артистка делится видео из TikTok, в котором показывает энергичные движения под фрагмент нового трека. По всей видимости, певица танцует в одном из образов, который фигурировал в клипе.

И будущий хит, и внешность артистки вызвали яркую реакцию в соцсетях. И эта реакция была исключительно позитивной. Многие фанаты дуэта "Время и Стекло", который распался в прошлом году, гордятся первыми проявлениями сольного творчества артистки. Также многие наблюдают за своего рода трансформацией певицы. Последний ее образ фанаты находят крайне удачным.

Выезжаю снимать, люблю до посинения.

Красивая.

Слушаю этот кусочек трека уже два дня и не могу уже дождаться услышать всю песню, это кайф.

Ох какая.

Мы ждем TikTok с Лешей.

Ждем тур по Украине осенью.

Очень красивая.

DOROFEEVA будем быть рекорды мира.

Боже мой как круто.

Украинская Билли Айлиш

К поклонникам с восхищениями присоединились и звезды. Свой восторг выразили певицы Даша Астафьева, Мишель Андраде, и ведущая "Орла и Решки" Юлия Коваль.

Скриншоты (instagram.com/nadyadorofeeva)