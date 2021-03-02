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Дорофеева покорила сеть сочным и смелым образом: украинская Билли Айлиш (видео)

Автор: Анна Киселева

Украинская певица DOROFEEVA (Надя Дорофеева), недавно начавшая сольную карьеру, поделилась в сети фрагментом из нового хита, выход которого запланирован на 5 марта. Но не только песня, а и образ, который выбрала артистка для съемок, оказался близок фанатам. В целом, публика гордится и возлагает большие надежды на певицу, даже сравнивая ее с мегапопулярной американской Билли Айлиш.

Видео с фрагментами новой песни DOROFEEVA поделилась в своем Instagram.

На ролике артистка делится видео из TikTok, в котором показывает энергичные движения под фрагмент нового трека. По всей видимости, певица танцует в одном из образов, который фигурировал в клипе.

И будущий хит, и внешность артистки вызвали яркую реакцию в соцсетях. И эта реакция была исключительно позитивной. Многие фанаты дуэта "Время и Стекло", который распался в прошлом году, гордятся первыми проявлениями сольного творчества артистки. Также многие наблюдают за своего рода трансформацией певицы. Последний ее образ фанаты находят крайне удачным.

  • Выезжаю снимать, люблю до посинения.
  • Красивая.
  • Слушаю этот кусочек трека уже два дня и не могу уже дождаться услышать всю песню, это кайф.
  • Ох какая.
  • Мы ждем TikTok с Лешей.
  • Ждем тур по Украине осенью.
  • Очень красивая.
  • DOROFEEVA будем быть рекорды мира.
  • Боже мой как круто.
  • Украинская Билли Айлиш

К поклонникам с восхищениями присоединились и звезды. Свой восторг выразили певицы Даша Астафьева, Мишель Андраде, и ведущая "Орла и Решки" Юлия Коваль.

Скриншоты (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, Надя Дорофеева слила в сеть кусочек нового хита: поклонники в восторге.

Также вдохновляемся образом Нади в телесном боди: такой наряд украсит любую, пробуем повторить.

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Новости Украины Надя Дорофеева
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