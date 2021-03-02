Дорофєєва підкорила мережу соковитим і сміливим образом: українська Біллі Айлиш (відео)

На ролику артистка ділиться відео з TikTok, в якому показує енергійні рухи під фрагмент нового треку. Судячи з усього, співачка танцює в одному з образів, який фігурував у кліпі.

І майбутній хіт, і зовнішність артистки викликали яскраву реакцію в соцмережах. І ця реакція була виключно позитивною. Багато фанатів дуету "Время и Стекло", який розпався минулого року, пишаються першими проявами сольної творчості артистки. Також багато спостерігають за свого роду трансформацією співачки. Останній її образ фанати знаходять вкрай вдалим.

Виїжджаю знімати, люблю до посиніння.

Красива.

Слухаю цей шматочок треку вже два дні і не можу вже дочекатися почути всю пісню, це кайф.

Ох яка.

Ми чекаємо TikTok з Льошею.

Чекаємо тур по Україні восени.

Дуже красива.

DOROFEEVA будемо бути рекорди світу.

Боже мій як круто.

Українська Біллі Айліш

До шанувальників із захопленнями приєдналися і зірки. Свій захват висловили співачки Даша Астаф'єва, Мішель Андраде, і ведуча "Орла і Решки" Юлія Коваль.

Скріншоти (instagram.com/nadyadorofeeva)