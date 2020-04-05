Домашняя кошечка: Настя Каменских очаровала милым фото в пижаме

Даже во время карантина, который в Украине продлили до 24 апреля, да еще и ужесточили правила, Настя Каменских не дает себе поддаться лени и заставляет придерживаться режима и тренироваться. Недавно она провела онлайн тренировку для поклонников вместе с мужем Потапом - звездная пара хорошо поработала над верхней частью тела! Кроме того, артистка проводит подобные фитнес-эфиры через день. Однако один день в неделю она все же оставляет для того, чтобы расслабиться по полной - и это воскресенье.

Настя опубликовала в Instagram милое и уютное домашнее фото, на котором она стоит возле стены с задумчивой улыбкой. При этом на певице очаровательная пижама бежевого цвета, а на лицо она не поленилась нанести легкий макияж.

Каменских сопроводила публикацию подписью на английском языке: "Воскресенье - день для небольшого расслабления. Хороших всем выходных".

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

За несколько часов снимок набрал более 50 тысяч лайков и сотни восхищенных комментариев - такой домашний образ Насти явно пришелся по душе поклонникам.

Куколка шикарная

Классная пижамка. И ты красотка

Ай да Настя ай да КРАСУНЯ!!!

Прекрасная NK

Повезло Потапу

Да чего же ты прелестна

Гарна піжамка

Вы всегда супер!!!!

Приятная женщина всё таки )

Гарно виглядаєте,витончено і красиво.

Вау

Ты красивая

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Ранее Настя Каменских рассекретила действенный способ борьбы с ленью и научила, как держать себя в тонусе.