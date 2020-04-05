Домашня кішечка: Настя Каменських зачарувала милим фото в піжамі

Навіть під час карантину, який в Україні продовжили до 24 квітня, та ще й посилили правила, Настя Каменських не дає собі піддатися ліні і змушує дотримуватися режиму і тренуватися. Нещодавно вона провела онлайн тренування для шанувальників разом з чоловіком Потапом - зоряна пара добре попрацювала над верхньою частиною тіла! Крім того, артистка проводить подібні фітнес-ефіри через день. Проте один день в тиждень вона все ж залишає для того, щоб розслабитися по повній - і це неділя.

Настя опублікувала в Instagram миле і затишне домашнє фото, на якому вона стоїть біля стіни з задумливою усмішкою. При цьому на співачці чарівна піжама бежевого кольору, а на обличчя вона не полінувалася нанести легкий макіяж.

Каменських супроводила публікацію підписом англійською мовою: "Неділя - день для невеликого розслаблення. Хороших всім вихідних".

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

За кілька годин знімок набрав більше 50 тисяч лайків і сотні захоплених коментарів - такий домашній образ Насті явно припав до душі шанувальникам.

Лялечка шикарна

Класна піжамка. І ти красуня

Ай да Настя ай да КРАСУНЯ!!!

Прекрасна NK

Пощастило Потапу

Так чого ж ти чарівна

Гарна піжамка

Ви завжди супер!!!!

Приємна жінка все таки )

Гарно виглядаєте,витончено і красиво.

Вау

Ти красива

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Раніше Настя Каменських розсекретила дієвий спосіб боротьби з лінню і навчила, як тримати себе в тонусі.