Домашня кішечка: Настя Каменських зачарувала милим фото в піжамі

У неділю співачка дозволяє собі розслабитися і полінуватися
Навіть під час карантину, який в Україні продовжили до 24 квітня, та ще й посилили правила, Настя Каменських не дає собі піддатися ліні і змушує дотримуватися режиму і тренуватися. Нещодавно вона провела онлайн тренування для шанувальників разом з чоловіком Потапом - зоряна пара добре попрацювала над верхньою частиною тіла! Крім того, артистка проводить подібні фітнес-ефіри через день. Проте один день в тиждень вона все ж залишає для того, щоб розслабитися по повній - і це неділя.
Настя опублікувала в Instagram миле і затишне домашнє фото, на якому вона стоїть біля стіни з задумливою усмішкою. При цьому на співачці чарівна піжама бежевого кольору, а на обличчя вона не полінувалася нанести легкий макіяж.
Каменських супроводила публікацію підписом англійською мовою: "Неділя - день для невеликого розслаблення. Хороших всім вихідних".
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
За кілька годин знімок набрав більше 50 тисяч лайків і сотні захоплених коментарів - такий домашній образ Насті явно припав до душі шанувальникам.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Раніше Настя Каменських розсекретила дієвий спосіб боротьби з лінню і навчила, як тримати себе в тонусі.