Дома и счастливы: Холостяк 9 с невестой экстренно прибыли из США в Украину

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Никита и Даша решили уйти на самоизоляцию после прилета из Майами

Холостяк 9 Никита Добрынин и его невеста Дарина Квиткова улетели на учебу в Майами. Пара собиралась пройти курс в языковой школе, но задержалась в США лишь на неделю, ведь влюбленным необходимо было экстренно вернуться в Украину до закрытия границ из-за коронавируса. И вот, во вторник, 17 марта Никита и Даша вернулись в Киев и рассказали о своем путешествии домой и дальнейших планах.

Никита сообщил, что счастлив находиться в Киеве и принял решение вместе с любимой уйти на самокарантин.

За час Никите и Даше одна из авиакомпаний помогла найти билеты "Майами-Киев". "Мы апргейднули билеты с минимальным контактом с другими и примчали домой", - пояснил ведущий.

Фото: Никита Добрынин (instagram.com/nikitadobrynin)

"Мы дома. И дома остаемся. После Америки решили провести самокарантин и не выходить на улицу без лишней необходимости. Это самое ценное, что каждый сейчас может сделать. Заняться собой, чаще звонить родным, поддержать друзей и просто быть в курсе происходящего. Важно в это время не превращаться в паникеров и фильтровать информацию. В этот период как никогда помогают: здоровый образ жизни, прогулки на свежем воздухе, избегайте большого скопления людей и не ввязывайтесь в бесполезные споры по теме короны. Не пытайтесь никого научить уму разуму или "спасти". Каждый имеет право на свое мнение и создает свою реальность, в которой потом и живет", - написал экс-холостяк.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

В прямом эфире Никита рассказал о прибытии в Украину. По словам экс-холостяка и его невесты, из самолета вначале выпустили украинских граждан, предварительно проверив паспорта, а затем всем новоприбывшим измерили температуру. Пара решила уйти на самоизоляцию и наблюдать за своим самочувствием, хоть оба чувствуют себя отлично.

Напомним, что ранее Никита Добрынин и Дарина Квиткова поделились деталями организации процесса обучения в США.