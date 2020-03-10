Делает самые крутые вещи: Холостяк 9 высказался о невесте и показал фото из США

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Холостяк 9 и его невеста пришли в восторг от Майями

Холостяк 9 Никита Добрынин и его официальная невеста и победительница проекта Дарина Квиткова отправились в языковую школу в Майями. Пара практически всю зиму провела в разъездах, меняя страны и города. Перед тем, как улететь в США влюбленные побывали в Бразилии, а после продуктивного отдыха занялись усиленным изучением английского в Америке.

Экс-холостяк и его возлюбленная поделились первыми фото и впечатлениями от поездки в Маями, а также рассказали немного об образовательном процессе.

Никита опубликовал снимок с Дашей и отметил, что невеста поддерживает все его идеи, чему он несказанно рад.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"Рад снова вернуться во Флориду. Любимая делает со мной самые крутые в мире вещи. А самое главное— поддерживает во всех даже самых спонтанных идеях.Сейчас мы в Майами и будем здесь ближайшие две недели учиться", - сообщил он.

Даша же более детально описала свои первые впечатления от города и учебного процесса. Так, она опубликовала несколько фото. На одном из них девушка в белом топе и светлых джинсах с высокой посадкой , а также наброшенным на плечи пудровым свитшотом позирует у такси. На другом – запечатлена в легком коротком платье со стаканчиком кофе на фоне пальм и белоснежных зданий.

"Первый день в Майами. Вчера у нас не было занятий, было знакомство со школой, с новыми людьми и городом. Нам дали листок, где были написаны задания: Нужно было найти человека у кого есть домашнее животное. Найти тех, кто впервые в Америке. Тех, кто разговаривает больше, чем на трех языках и тд. Мне нереально понравилось, я сразу забежала, села на пол, стала разговаривать и все узнавать.Ты не замечаешь, как летит время и заводишь новые знакомства. Снимаешь с себя барьер, так сказать. По ощущениям здесь невероятно уютно, спокойно и классно. Прям не могу описать то, что я чувствую. Как будто, мы с Никитой тут уже давно и весь город родной", - поделилась первыми впечатлениями о поездки в США девушка.

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Она также рассказала о распорядке дня и рассекретила уровень знания английского, причем не только свой, но и жениха.



Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

"Занятия начнутся сегодня в 11:15 (по Киеву в 17:15). Мы прошли вчера языковой тест и нас распределили по группам, я набрала 71% баллов. У меня уровень “B2. Средне-продвинутый уровень" — это означает, что я способна понять суть сложного текста и могу достаточно свободно общаться на английском на отвлеченные темы, могу взаимодействовать с носителями языка без напряжения для каждой из сторон, но могу допускать ошибки (это правда, все таки я по сериалам и песням учила английский). Никита набрал 91% баллов. У него уровень "C1. Продвинутый уровень" — это означает, что он бегло говорит на английском и полностью понимает речь на слух. Никита очень быстро тараторит на английском, как будто он его родной язык", - с восторгом сообщила Даша.

Напомним, что Холостяк 9 и его невеста посмотрели на Рио-де-Жанейро с высоты птичьего полета.