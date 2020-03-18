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Вдома і щасливі: Холостяк 9 з нареченою екстрено прибули з США в Україну

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.03.2020 - 09:56
Вдома і щасливі: Холостяк 9 з нареченою екстрено прибули з США в Україну
Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Микита і Даша вирішили піти на самоізоляцію після прильоту з Майамі

Холостяк 9 Микита Добринін і його наречена Дарина Квіткова відлетіли на навчання в Майамі. Пара збиралася пройти курс в мовній школі, але затрималася в США лише на тиждень, адже закоханим необхідно було негайно повернутися в Україну до закриття кордонів яерез коронавірус. І ось, у вівторок, 17 березня Микита і Даша повернулися в Київ і розповіли про свою подорож додому і подальші плани.

Микита повідомив, що щасливий знаходитися в Києві і прийняв рішення разом з коханою піти на самокарантин.

За годину Микиті і Даші одна з авіакомпаній допомогла знайти квитки "Майамі-Київ". "Ми апргейднули квитки з мінімальним контактом з іншими і примчали додому", - пояснив ведучий.

Вдома і щасливі: Холостяк 9 з нареченою екстрено прибули з США в Україну

Вдома і щасливі: Холостяк 9 з нареченою екстрено прибули з США в Україну

Фото: Микита Добринін (instagram.com/nikitadobrynin)

"Ми вдома. І вдома залишаємося. Після Америки вирішили провести самокарантин і не виходити на вулицю без зайвої необхідності. Це найцінніше, що кожен зараз може зробити. Зайнятися собою, частіше телефонувати рідним, підтримати друзів і просто бути в курсі, що відбувається. Важливо в цей час не перетворюватися в панікерів і фільтрувати інформацію. В цей період як ніколи допомагають: здоровий спосіб життя, прогулянки на свіжому повітрі, уникати великого скупчення людей і не вплутуйтеся в непотрібні суперечки по темі корони. Не намагайтеся нікого навчити уму розуму або "врятувати". Кожен має право на свою думку і створює свою реальність, в якій потім і живе", - написав екс-холостяк.

Вдома і щасливі: Холостяк 9 з нареченою екстрено прибули з США в Україну

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

В прямому ефірі Микита розповів про прибуття в Україну. За словами екс-холостяка і його нареченої, з літака спочатку випустили українських громадян, попередньо перевіривши паспорти, а потім всім новоприбулим виміряли температуру. Пара вирішила піти на самоізоляцію і спостерігати за своїм самопочуттям, хоч обидва почувають себе відмінно.

Нагадаємо, що раніше Микита Добринін і Дарина Квіткова поділилися деталями організації процесу навчання в США.

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Новини України ХолостякМикита Добринін
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