"Долго ждать?" Леся Никитюк под елкой позабавила "праздничным" настроением

Леся Никитюк воспользовалась небольшим перерывом в работе и сразу после поездки в Китай решила наведаться на праздники в родной Хмельницкий, где полным ходом идет подготовка к Новому Году. Ведущая решила навестить семью и помочь родным украсить елку. Она рассказала, что в этом году отдала предпочтение живым лесным красавицам, правда, собранным из веток. Одной елкой звезда решила не ограничиваться и купила сразу две – побольше и поменьше. А на странице в Instagram Леся показала парочку новогодних снимков, на котрых продемонстрировала далеко не праздничное настроение.

Похоже, даже ее четырехпалый любимец Рафик уловил эмоции хозяйки также, как и она повеселил всех забавной "мимикой".

Леся с ярким макияжем и прической позирует возле камина и украшенной елки. На ведущей – розовый пушистый уютный свитер и черные джинсовые леггинсы.

Леся Никитюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ше довго чекати той Новий рік? Рафік побачив тазік олів’є. Еще долго ждать Новый год?" - поинтересовалась Леди Ле.

Подписчики Леси оценили не только ее яркий лук, но и фирменное чувство юмора теледивы.

Ой, кака милота!

Лесічка, сонечко, клас!

Лесічка, ти супер

Боже. яка милота. Леся, ти дуже красива і мила дівчина

На барбі схожа!

Эмоции отыграли на фото на 5+!

Как всегда великолепная

Шо це Рафік там побачив? Собака- здивувака

Леся, а ти що в Хмельницькому будеш зустрічати Новий рік?

Скриншот комментариев

В "сториз" она показала, с кем наряжала елку. Леся без макияжа позировала со своей любимой племянницей.

Леся Никитюк с племянницей (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что Леся Никитюк сверкнула длинными стройными ножками в эффектном наряде.