"Довго чекати?" Леся Нікітюк під ялинкою потішила "святковим" настроєм

Леся Нікітюк скористалася невеликою перервою в роботі і одразу після поїздки в Китай вирішила навідатися на свята в рідний Хмельницький, де повним ходом йде підготовка до Нового Року. Ведуча вирішила провідати родину і допомогти рідним прикрасити ялинку. Вона розповіла, що в цьому році віддала перевагу живим лісовим красуням, правда, зібраним з гілок. Однією ялинкою зірка вирішила не обмежуватися і купила дві – побільше й поменше. А на сторінці в Instagram Леся показала парочку новорічних знімків, на яких продемонструвала далеко не святковий настрій.

Схоже, навіть її чотирипалий улюбленець Рафік вловив емоції господині також, як і вона повеселив усіх цікавою "мімікою".

Леся з яскравим макіяжем і зачіскою позує біля каміна і прикрашеної ялинки. На ведучій– рожевий пухнастий затишний светр і чорні джинсові легінси.

Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ше довго чекати тієї Новий рік? Рафік побачив тазік олів'є. Ще довго чекати Новий рік?" - поцікавилася Леді Ле.

Підписники Лесі оцінили не тільки її яскравий лук, але і фірмове почуття гумору теледіви.

Ой, кака милота!

Лесічка, сонечко, клас!

Лесічка, ти супер

Боже, яка милота. Леся, ти дуже красива і мила дівчина

На барбі схожа!

Емоції відіграли на фото на 5+!

Як завжди чудова

Шо це Рафік там побачив? Собака - здивувака

Леся, а ти що в Хмельницькому будеш зустрічати Новий рік?

Скріншот коментарів

В "сторіз" вона показала, з ким прикрашала ялинку. Леся без макіяжу позувала зі своєю улюбленою племінницею.

Леся Нікітюк з племінницею (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк блиснула довгими стрункими ніжками в розкішному вбранні.