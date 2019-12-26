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"Довго чекати?" Леся Нікітюк під ялинкою потішила "святковим" настроєм

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Ведуча приїхала в рідний Хмельницький

Леся Нікітюк скористалася невеликою перервою в роботі і одразу після поїздки в Китай вирішила навідатися на свята в рідний Хмельницький, де повним ходом йде підготовка до Нового Року. Ведуча вирішила провідати родину і допомогти рідним прикрасити ялинку. Вона розповіла, що в цьому році віддала перевагу живим лісовим красуням, правда, зібраним з гілок. Однією ялинкою зірка вирішила не обмежуватися і купила дві – побільше й поменше. А на сторінці в Instagram Леся показала парочку новорічних знімків, на яких продемонструвала далеко не святковий настрій.

Схоже, навіть її чотирипалий улюбленець Рафік вловив емоції господині також, як і вона повеселив усіх цікавою "мімікою".

Леся з яскравим макіяжем і зачіскою позує біля каміна і прикрашеної ялинки. На ведучій– рожевий пухнастий затишний светр і чорні джинсові легінси.

Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ше довго чекати тієї Новий рік? Рафік побачив тазік олів'є. Ще довго чекати Новий рік?" - поцікавилася Леді Ле.

Підписники Лесі оцінили не тільки її яскравий лук, але і фірмове почуття гумору теледіви.

  • Ой, кака милота!
  • Лесічка, сонечко, клас!
  • Лесічка, ти супер
  • Боже, яка милота. Леся, ти дуже красива і мила дівчина
  • На барбі схожа!
  • Емоції відіграли на фото на 5+!
  • Як завжди чудова
  • Шо це Рафік там побачив? Собака - здивувака
  • Леся, а ти що в Хмельницькому будеш зустрічати Новий рік?

Скріншот коментарів

В "сторіз" вона показала, з ким прикрашала ялинку. Леся без макіяжу позувала зі своєю улюбленою племінницею.

Леся Нікітюк з племінницею (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк блиснула довгими стрункими ніжками в розкішному вбранні.

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