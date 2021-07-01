Долго сопротивлялась: Мишина раскрыла секреты счастливой жизни с Эллертом

На фото пара позирует на зеленой лужайке. Они трогательно обнимаются и весело дурачатся на камеру.

Звезда сериала "Крепостная" поделилась, что недавно у одного психолога прочитала мнение, которое очень сильно в ней отозвалась: "Одно из условий счастливой совместной жизни - полностью принять человека каким он есть, со всеми недостатками и вредными привычками, но с обоюдным желанием меняться и стремиться к лучшему я, к лучшему мы".

Она считает, что "мужчина учит женщину быть женщиной! Женственной, слабой, нежной, заботливой, любящей".

Мишина также раскрыла еще несколько принципов, на основе которых они с Эллертом смогли построить и продолжают развивать счастливые отношения.

⠀

"Стремиться увидеть хорошее. Недавно я поняла, что мой мужчина может решить абсолютно любой вопрос! Я очень долго этому сопротивлялась, наверное потому что привыкла делать все сама. Оказалось, отпустить контроль и чувствовать себя расслабленной очень приятно и естественно.

⠀

Найти общие ценности и договориться о том, какие они, друг с другом. На днях, открывая холодильник и увидев пустые полки я испытала стыд и разочарование, что я плохо забочусь, но в ответ я услышала одобряющий тон Саши: любимая, зачем там всему гнить, нас ведь почти не бывает дома?

И это ещё об одной такой нужной для меня ценности — забота! В моем случае она проявляется по-другому, и Саша смог это распознать. Это ценно, что он чувствует мою заботу не только в понятном домашнем хозяйстве, а и в других проявлениях моей любви.

⠀

Нежность: слова любви, поцелуи, объятия. Мы оба от этого очень сильно зависим и оба друг другу это даём. Так важно знать, что это необходимо для партнёра, не лишать его этих ценных моментов, не пренебрегать ими.



⠀

Ксения Мишина поделилась принципами счастливых отношений с Александром Эллертом (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Говорить друг с другом как минимум 15 минут в день, не о детях, работе и заботах, а друг о друге! Это важная практика в нашей паре! Говорить, проговаривать ссоры, обиды - это TOP!

⠀

Хвалить друг друга за достижения, радоваться успехам.

⠀

Советоваться в разных вопросах, интересоваться мыслями и мнениями друг друга.

⠀

И! чувство юмора (напишу отдельный пост)", - подробно рассказала актриса.

Девушка призвала влюбленных беречь и ценить друг друга.

⠀

"Недавно один человек нам сказал, что в этом мире есть только вы друг у друга! Вы вдвоем на пути. У родителей отдельная жизнь, у детей будет тоже, а ваш путь - вместе! Нужно беречь друг друга, и идти с этой мыслью намного приятнее получается!" - подытожила Ксения.