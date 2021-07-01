Довго пручалася: Мішина розкрила секрети щасливого життя з Еллертом

На фото пара позує на зеленій галявині. Вони зворушливо обіймаються і весело дурять на камеру.

Зірка серіалу "Кріпосна" поділилася, що нещодавно у одного психолога прочитала думку, яка дуже сильно в ній відгукнулася:"одна з умов щасливого спільного життя - повністю прийняти людину якою вона є, з усіма недоліками і шкідливими звичками, але з обопільним бажанням змінюватися і прагнути до кращого я, до кращого ми".

Вона вважає, що "чоловік вчить жінку бути жінкою! Жіночною, слабкою, ніжною, турботливою, люблячою".

Мішина також розкрила ще кілька принципів, на основі яких вони з Еллертом змогли побудувати і продовжують розвивати щасливі відносини.

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"Прагнути побачити хороше. Нещодавно я зрозуміла, що мій чоловік може вирішити абсолютно будь-яке питання! Я дуже довго цьому пручалася, напевно тому що звикла робити все сама. Виявилося, відпустити контроль і відчувати себе розслабленою дуже приємно і природно.

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Знайти спільні цінності і домовитися про те, які вони, один з одним. Днями, відкриваючи холодильник і побачивши порожні полиці, я відчула сором і розчарування, що я погано дбаю, але у відповідь я почула схвальний тон Саші: кохана, навіщо там всьому гнити, адже нас майже не буває вдома? І це ще про одну таку потрібну для мене цінність - турбота! У моєму випадку вона проявляється по-іншому, і Саша зміг це розпізнати. Це цінно, що він відчуває мою турботу не тільки в зрозумілому домашньому господарстві, а й в інших проявах моєї любові.

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Ніжність: слова любові, поцілунки, обійми. Ми обидва від цього дуже сильно залежимо і обидва один одному це даємо. Так важливо знати, що це необхідно для партнера, не позбавляти його цих цінних моментів, не нехтувати ними.



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Ксенія Мішина поділилася принципами щасливих стосунків з Олександром Еллертом (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Говорити один з одним як мінімум 15 хвилин в день, не про дітей, роботу і турботи, а один про одного! Це важлива практика в нашій парі! Говорити, промовляти сварки, образи - це TOP!

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Хвалити один одного за досягнення, радіти успіхам.

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Радитися у різних питаннях, цікавитися думками і поглядами один одного.

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І! почуття гумору (напишу окремий пост)", - детально розповіла актриса.

Дівчина закликала закоханих берегти і цінувати один одного.

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"Нещодавно одна людина нам сказала, що в цьому світі є тільки ви один у одного! Ви удвох на шляху. У батьків окреме життя, у дітей буде теж, а ваш шлях - разом! Потрібно берегти один одного, і йти з цією думкою набагато приємніше виходить!" - підсумувала Ксенія.