"Долго не могли завести ребенка": в семье Кейт Миддлтон ждут пополнения

Британский телеведущий и предприниматель Спенсер Мэттьюс (Spencer Matthews) во второй раз готовится стать отцом! 31-летний деверь Пиппы Миддлтон (сестры Кейт Миддтон) поделился с журналистами журнала HELLO! эксклюзивной новостью. На данный момент Спенсер и его супруга, 34-летняя ирландская модель Вог Уильямс (Vogue Matthews) воспитывают годовалого сына Теодора. Однако долгое время пара мечтала также о девочке. И вот, мечта пары сбылась — скоро на свет появится девочка. На данный момент Вог находится на пятом месяце беременности. В интервью один из многочисленных родственников Кейт Миддлтон признался, что для его семьи рождение еще одного ребенка — настоящее чудо. Супруга Мэттьюза не скрывает — она боролась с поликистозом яичников, который влияет на деторождение.

Спенсер и Вог признаются, что пытались зачать ребенка еще с лета 2019-го.

“Но на этот раз процесс не был легким, как раньше. У нас было несколько проблем, поэтому зачать ребенка было не так просто, как в случае с Теодором. Мы хотели держать это в секрете, как можно дольше”, — объясняет Вог. У модели обнаружили синдром поликистозных яичников, из-за которого женщине намного труднее забеременеть.

При этом Спенсер не переживал и был уверен, что проблемы в нем быть не может. Хотя пара задумывалась о “каких-то других методах” рождения ребенка. К счастью, Вог смогла забеременеть естественным путем.

Фото: instagram.com/voguewilliams

На радостях счастливая мама уже успела накупить “до неприличия” много одежды для будущей малышки. “Она будет моей маленькой куколкой”, — мило отмечает Вог Уильямс.

Именитые родители также подобрали несколько вариантом имени для долгожданной дочери. Хотя пока что они не готовы называть их публично. По словам родителей, они хотят назвать дочку каким-то экзотическим именем.

“У нас есть удивительная возможность поиграть с именем для девочки, проявить креативность. Существует так много классных экзотических имен, которые мы могли бы позаимствовать. Но имя не будет каким-то глупым!” — успокаивает родственник Кейт Миддлтон.

Фото: instagram.com/voguewilliams

Супруги уверены, что Теодор будет отличным старшим братом. Родители не думают, что сын будет ревновать их к младшей сестре.

Отметим, что сын Вог и Спенсера родился 5 сентября 2018 года. “Нас распирает от любви”, — сказала тогда молодая мама. “Трудно вспомнить нашу жизнь до Теодора. Честно говоря, такое чувство, что он всегда был с нами. Он просто отлично вписался в нашу жизнь”, — отметили молодые родители.