"Довго не могли завести дитину": в родині Кейт Міддлтон чекають поповнення

Британський телеведучий і підприємець Спенсер Меттьюс (Spencer Matthews) вдруге готується стати батьком! 31-річний дівер Піппи Міддлтон (сестри Кейт Міддтон) поділився з журналістами журналу HELLO! ексклюзивною новиною. На даний момент Спенсер і його дружина, 34-річна ірландська модель Вог Вільямс (Vogue Matthews) виховують однорічного сина Теодора. Однак довгий час пара мріяла про дівчинку. І ось, моія пари збулася — скоро на світ з'явиться дівчинка. На даний момент Вог знаходиться на п'ятому місяці вагітності. В інтерв'ю один з численних родичів Кейт Міддлтон зізнався, що для його родини народження ще однієї дитини — справжнє диво. Дружина Меттьюза не приховує — вона боролася з полікістозом яєчників, що впливає на дітонародження.

Спенсер і Вог зізнаються, що намагалися зачати дитину ще з літа 2019-го.

“Але на цей раз процес не був легким, як раніше. У нас було кілька проблем, тому зачати дитину було не так просто, як у випадку з Теодором. Ми хотіли тримати це в секреті, як можна довше", — пояснює Вог. У моделі виявили синдром полікістозних яєчників, через що жінці набагато важче завагітніти.

При цьому Спенсер не переживав і був упевнений, що проблеми в ньому бути не може. Хоча пара замислювалася про "якісь інші методи" народження дитини. На щастя, Вог змогла завагітніти природним шляхом.

Фото: instagram.com/voguewilliams

На радощах щаслива мама вже встигла накупити "до непристойності" багато одягу для майбутньої дитини. "Вона буде моєю маленькою лялечкою", — мило зазначає Вог Вільямс.

Імениті батьки також підібрали кілька варіантом імені для довгоочікуваної доньки. Хоча поки що вони не готові називати їх публічно. За словами батьків, вони хочуть назвати доньку якимось екзотичним ім'ям.

“У нас є дивовижна можливість пограти з ім'ям для дівчинки, проявити креативність. Існує так багато класних екзотичний імен, які ми могли б запозичити. Але ім'я не буде якимось дурним!" — заспокоює родич Кейт Міддлтон.

Фото: instagram.com/voguewilliams

Подружжя впевнені, що Теодор буде відмінним старшим братом. Батьки не думають, що син буде ревнувати їх до молодшої сестри.

Відзначимо, що син Вог і Спенсера народився 5 вересня 2018 року. "Нас розпирає від любові", — сказала тоді молода мама. “Важко пригадати наше життя до Теодора. Чесно кажучи, таке відчуття, що він завжди був з нами. Він просто чудово вписався в наше життя", — зазначили молоді батьки.