Дочь Веры Брежневой взбудоражила сеть постельными фото в одном лишь полотенце

Старшая дочь певицы Веры Брежневой, 18-летняя Соня Киперман в последнее время просто-таки балует своих поклонников - девушка рассекретила своего возлюбленного и поделилась романтическими фото с ним. Отметим, что молодого человека зовут Мэтт Кеннон и, скорее всего, она познакомилась с ним во время учебы в США.

Теперь же Соня взбудоражила сеть пикантными постельными фото. Девушка позировала, лежа или сидя на кровати, завернутая в одно лишь белое полотенце. Волосы она собрала в красивый пучок.

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Серия с полотенцем", - прокомментировала кадры Киперман.

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Фолловеры не смогли остаться равнодушными и засыпали красотку восхищенными отзывами.

Сонечка,ты чудо

Волшебная

Соня, почему грустная?

Omg, u are exquisitely gorgeous

Чудо

Агонь

Ангелочек

Соничка красотка

Скриншот комментариев (instagram.com/sonyaxkiperman)

Напомним, дочь Веры Брежневой отправилась с любимым в Париж. Соня Киперман поделилась серией красочных снимков с бойфрендом из столицы Франции. Также девушка позабавила смешным селфи с Мэттом.

Ранее Соня Киперман показала романтичный снимок с возлюбленным и призналась, что скучает по нему. Похоже, пара вынуждена была ненадолго разлучиться, чтобы снова встретиться в сердце Франции. Тогда парень ответил любимой публично и заверил, что также скучает по ней.