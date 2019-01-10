Дочь Синди Кроуфорд в прозрачном платье снялась для легендарного бренда

Фото: Кайя Гербер (instagram.com/KaiaGerber)

Кайя Гербер вместе с Кейт Мосс приняла участие в рекламной кампании весенней коллекции бренда Stella McCartney

Всемирно известный британский дизайнер Стелла Маккартни на официальной странице своего бренда Stella McCartney в Instagram сообщила о старте новой рекламной кампании. Лицами весенней коллекции модельера стала восходящая звезда подиумов и дочь супермодели Синди Кроуфорд, 17-летняя Кайю Гербер и 44-летняя топ-модель Кейт Мосс.

Первые постеры кампейна уже можно увидеть микроблоге марки. Автором фотосессии стал фотограф Джонни Дюфора, а дизайнер разработала саму концепцию съемки. При этом Стелла пояснила идею ее задумки.

"В этом сезоне мне бы хотелось обратить внимание на чудо всех женщин: круг жизни и любовь к познанию вдохновляющих примеров, появившихся до нас", - отметила дизайнер.

Фото: Кайя Гербер (instagram.com/stellamccartney)

На фото Кайя позирует в бело-синем костюме из органического коттона. Снимки заключены в круглые рамки, которые стали также частью символического посыла новой коллекции. «На фото изображены женщины сегодняшнего и завтрашнего дня, обрамленные кружками, представляющими круговорот жизни, женственности и надежды», - говорится на страничке в Instagram.

Фото: Кайя Гербер (instagram.com/stellamccartney)

Стоит отметить, что на одном из фото, которое дочь Синди опбликовала в Instagram, она позирует в прозрачном платье нежного салатового цвета.

"Так чудесно быть частью новой коллекции Стеллы Маккартни", - поделилась своей радостью девушка.

Фото: Кайя Гербер (instagram.com/KaiaGerber)

Что касается Кейт Мосс, то она прорекламировала изысканное платье с цветочным принтом, правда, оголив на камеру свои стройные ноги.

Фото: Кейт Мосс (instagram.com/JohnnyDufort)

Напомним, что Синди Кроуфорд появилась на публике без оручального кольца, спровоцировав слухи о разводе.

Ранее, Кайя Гербер была названа "Моделью года 2018" по версии всемирно известной британской премии The Fashion Awards, которая состоялась 10 декабря 2018 года.

К слову, мы предлагаем посмореть самые запоминающиеся подиумные выходы дочери Синди Кроуфорд. подающей надежды модели Кайи Гербер за минувший год.