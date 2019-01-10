Дочка Сінді Кроуфорд в прозорій сукні знялася для легендарного бренду

Фото: Кайя Гербер (instagram.com/KaiaGerber)

Кайя Гербер разом з Кейт Мосс взяла участь в рекламній кампанії весняної колекції бренду Stella McCartney

Всесвітньо відомий британський дизайнер Стелла Маккартні на офіційній сторінці свого бренду Stella McCartney в Instagram повідомила про старт нової рекламної кампанії. Обличчям весняної колекції модельєра стала починаюча зірка подіумів і дочка супермоделі Сінді Кроуфорд, 17-річна Кайя Гербер і 44-річна топ-модель Кейт Мосс.

Перші постери кампейна вже можна побачити в мікроблозі марки. Автором фотосесії став фотограф Джонні Дюфора, а дизайнер розробила саму концепцію зйомки. При цьому Стелла пояснила ідею її задумки.

"В цьому сезоні мені б хотілося звернути увагу на диво всіх жінок: коло життя і любов до пізнання надихаючих прикладів, що з'явилися до нас", - зазначила дизайнер.

Фото: Кайя Гербер (instagram.com/stellamccartney)

На фото Кайя позує в біло-синьому костюмі з органічного котону. Знімки обрамлені в круглі рамки, що стали частиною символічного посилання нової колекції. «На фото зображені жінки сьогоднішнього і завтрашнього дня, обрамлені колами, що представляють кругообіг життя, жіночності і надії», - йдеться на сторінці в Instagram.

Фото: Кайя Гербер (instagram.com/stellamccartney)

Варто відзначити, що на одному з фото, яке дочка Сінді опбликовала в Instagram, вона позує в прозорій сукні ніжного салатового кольору.

"Так чудово бути частиною нової колекції Стелли Маккартні", - поділилася своєю радістю дівчина.

Фото: Кайя Гербер (instagram.com/KaiaGerber)

Що стосується Кейт Мосс, то вона прорекламувала вишукане плаття з квітковим принтом, правда, оголивши на камеру свої стрункі ноги.

Фото: Кейт Мосс (instagram.com/JohnnyDufort)

Нагадаємо, що Сінді Кроуфорд з'явилася на публіці без оручальної каблучки, спровокувавши чутки про розлучення.

Раніше, Кайя Гербер була названа "Моделлю року 2018" за версією всесвітньо відомої британської премії The Fashion Awards, яка відбулася 10 грудня 2018 року.

До речі, ми пропонуємо переглянути самі яскраві подіумні виходи дочки Сінді Кроуфорд, новоспеченої моделі Кайі Гербер за минулий рік.