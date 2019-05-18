"До мурашок": Тіна Кароль заворожила фанів природною красою

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка поділилася ніжним фото без макіяжу

Тіна Кароль часто балує своїх шанувальників ефектними фото в елегантних і спокусливих образах. Співачка завжди виходить у світ з красивим укладанням та макіяжем, вражаючи оточуючих. Однак вона не боїться показати і свою природну красу. Так, на своїй сторінці в Instagram поп-діва опублікувала ніжний чорно-білий знімок, на якому зображена без грама косметики.

На фото Тіна прийняла чуттєву позу і задумливо дивиться вдалину. Судячи по довжині її волосся, яке набагато коротше звичайного, це кадр з однієї зі старих фотосесій знаменитостей. Або ж вона змінила зачіску і обрізала волосся.

Як завжди, Кароль не залишила ніякого підпису під знімком.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники були здивовані побачити подібне фото, однак залишилися в повному захваті від натуральної краси Тіни і засипали її компліментами, особливо відзначаючи її глибокий погляд.

"Цей погляд до мурашок"

"Божечки яка ти гарна, така своя"

"Тинааа, ти так коротко постриглася?"

"Дівчинка з космосу"

"Афигенная. Найкрасивіша дівчина на цій планеті"

"Погляд заворожує, я під гіпнозом"

"Неймовірно, дуже красиво"

"Щелепа відвисла, неземна краса"

"Тіна, тільки ти можеш бути такою естетичною в кожному вигині тіла, і з кожним поглядом"

"Вау, просто наповал, немає слів..."

"Яка витончена жінка"

"Так ніжно, немов бавовна"

Нагадаємо, Тіна Кароль оригінально привітала з Днем вишиванки. Співачка опублікувала фото в традиційному вбранні, а також змальований з нього портрет.

Ми також писали, що в День матері Тіна Кароль показала унікальні сімейні фото.

До речі, Тіна Кароль привела шанувальників в сум'яття незвичним образом з маскою-сіткою.