"До мурашок": Тіна Кароль заворожила фанів природною красою

Співачка поділилася ніжним фото без макіяжу
Тіна Кароль часто балує своїх шанувальників ефектними фото в елегантних і спокусливих образах. Співачка завжди виходить у світ з красивим укладанням та макіяжем, вражаючи оточуючих. Однак вона не боїться показати і свою природну красу. Так, на своїй сторінці в Instagram поп-діва опублікувала ніжний чорно-білий знімок, на якому зображена без грама косметики.
На фото Тіна прийняла чуттєву позу і задумливо дивиться вдалину. Судячи по довжині її волосся, яке набагато коротше звичайного, це кадр з однієї зі старих фотосесій знаменитостей. Або ж вона змінила зачіску і обрізала волосся.
Як завжди, Кароль не залишила ніякого підпису під знімком.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Шанувальники були здивовані побачити подібне фото, однак залишилися в повному захваті від натуральної краси Тіни і засипали її компліментами, особливо відзначаючи її глибокий погляд.
Нагадаємо, Тіна Кароль оригінально привітала з Днем вишиванки. Співачка опублікувала фото в традиційному вбранні, а також змальований з нього портрет.
Ми також писали, що в День матері Тіна Кароль показала унікальні сімейні фото.
До речі, Тіна Кароль привела шанувальників в сум'яття незвичним образом з маскою-сіткою.