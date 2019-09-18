Дмитрий Ступка и Полина Логунова рассказали, почему долго скрывали лицо дочери

Известный украинский актер Дмитрий Ступка и его жена, телеведущая и блогер Полина Логунова воспитывают дочь Богдану, которой уже два года. Все это время звездные родители скрывали лицо девочки и показывали ее на фото только со спины или сбоку. Лишь недавно пара наконец представила свою малышку миру и даже завела ей отдельный аккаунт в Instagram, где можно полюбоваться на очаровательные фото. Почему они так долго не показывали дочь, артисты рассказали в программе "Життя відомих людей".

Оказывается, родители ждали, чтобы ребенок стал достаточно сильным энергетически, ведь в мире много злых людей.

"У нас люди гораздо злее, чем они думают, и зависти в них больше. Когда ребенок маленький, у него еще очень тонкий энергетический слой, поэтому для того, чтобы пустить его в массы, нужно было замолить ее сверху донизу. Это, в первую очередь, ежедневные постоянные молитвы мамы", – поделилась Полина.

Видео: (youtube.com/ЖВЛ)

Также Логунова и Ступка признались, что у них случались неприятные инциденты с нянями, поэтому сейчас они решили отказаться от их услуг.

"Все они наглые, очень любят хапать бабло, а работать не хотят. Однажды мы даже поставили такую камеру, чтобы следить, что делает няня, – рассказала жена Дмитрия. – Она просто пришла, сидела себе на диване, смотрела телевизор, а ребенок был сам по себе. Она не занималась ею. А как-то наша консьержка мне рассказала, что одна из нянь очень жестоко обращалась с Богданой. Оказалось, что она насильно ее усаживала в коляску, еще что-то делала".

Фото: Богдана - дочь Дмитрия Ступки и Полины Логуновой (instagram.com/bogdana_stupka)

Супруги отметили, что с нетерпением ждут того момента, когда Богдана пойдет в садик, а пока что они стараются развивать ее таланты. Счастливые родители уже заметили, что Богдана очень артистична, любит рисовать и слушать музыку. При этом, по словам Полины, она не собирается нагружать ребенка различными развивающими кружками, а также не будет учить дочку "уважению к старшим", потому что считает этот принцип устаревшим.

Фото: Богдана - дочь Дмитрия Ступки и Полины Логуновой (instagram.com/bogdana_stupka)

"Дмитрий - хороший полицейский. Они с дочерью постоянно развлекаются, а я провожу воспитательную работу. Мы делаем так, как я решу, потому что я мать", - говорит Логунова.

Фото: Богдана - дочь Дмитрия Ступки и Полины Логуновой (instagram.com/bogdana_stupka)

Пользователи сети восхищаются их семьей и умиляются голубоглазому ангелочку Богдане.

Красивая семья, любуемся Вами Полина и вашими отношениями между собой и окружающей средой. Будьте счестливы

Прекрасный сюжет, у Богданы очень красивые глаза

Красивая семейка

Семья вы прекрасны

Дуже гарні. Вітаю з прем'єрою

Прекрасное интервью, а особенно взгляды на воспитание!!! Вот полностью поддерживаю!))

Не перестаю восхищаться Вами и Вашими взглядами на современный мир! От А до Я, все по полочкам. Одним словом - настоящая Женщина. Счастья Вам и Вашей семье!

Невероятные!

Маленькая прелесть. Бездонные голубые глаза

У Вас замечательная девочка, а Ваше отношение к жизни восхищает меня всё больше и больше. Спасибо, что Вы есть

Скриншот комментариев (instagram.com/polinalogunova)

Напомним ,жена Ступки Полина Логунова восхитила стильным выходом в свет с дочкой Богданой.

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