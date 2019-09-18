Дмитрий Ступка и Полина Логунова рассказали, почему долго скрывали лицо дочери

По мнению жены актера, энергетика ребенка была недостаточно окрепшей
Известный украинский актер Дмитрий Ступка и его жена, телеведущая и блогер Полина Логунова воспитывают дочь Богдану, которой уже два года. Все это время звездные родители скрывали лицо девочки и показывали ее на фото только со спины или сбоку. Лишь недавно пара наконец представила свою малышку миру и даже завела ей отдельный аккаунт в Instagram, где можно полюбоваться на очаровательные фото. Почему они так долго не показывали дочь, артисты рассказали в программе "Життя відомих людей".
Оказывается, родители ждали, чтобы ребенок стал достаточно сильным энергетически, ведь в мире много злых людей.
"У нас люди гораздо злее, чем они думают, и зависти в них больше. Когда ребенок маленький, у него еще очень тонкий энергетический слой, поэтому для того, чтобы пустить его в массы, нужно было замолить ее сверху донизу. Это, в первую очередь, ежедневные постоянные молитвы мамы", – поделилась Полина.
Видео: (youtube.com/ЖВЛ)
Также Логунова и Ступка признались, что у них случались неприятные инциденты с нянями, поэтому сейчас они решили отказаться от их услуг.
"Все они наглые, очень любят хапать бабло, а работать не хотят. Однажды мы даже поставили такую камеру, чтобы следить, что делает няня, – рассказала жена Дмитрия. – Она просто пришла, сидела себе на диване, смотрела телевизор, а ребенок был сам по себе. Она не занималась ею. А как-то наша консьержка мне рассказала, что одна из нянь очень жестоко обращалась с Богданой. Оказалось, что она насильно ее усаживала в коляску, еще что-то делала".
Фото: Богдана - дочь Дмитрия Ступки и Полины Логуновой (instagram.com/bogdana_stupka)
Супруги отметили, что с нетерпением ждут того момента, когда Богдана пойдет в садик, а пока что они стараются развивать ее таланты. Счастливые родители уже заметили, что Богдана очень артистична, любит рисовать и слушать музыку. При этом, по словам Полины, она не собирается нагружать ребенка различными развивающими кружками, а также не будет учить дочку "уважению к старшим", потому что считает этот принцип устаревшим.
Фото: Богдана - дочь Дмитрия Ступки и Полины Логуновой (instagram.com/bogdana_stupka)
"Дмитрий - хороший полицейский. Они с дочерью постоянно развлекаются, а я провожу воспитательную работу. Мы делаем так, как я решу, потому что я мать", - говорит Логунова.
Фото: Богдана - дочь Дмитрия Ступки и Полины Логуновой (instagram.com/bogdana_stupka)
Пользователи сети восхищаются их семьей и умиляются голубоглазому ангелочку Богдане.
Скриншот комментариев (instagram.com/polinalogunova)
Напомним ,жена Ступки Полина Логунова восхитила стильным выходом в свет с дочкой Богданой.
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