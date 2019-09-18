Дмитро Ступка і Поліна Логунова розповіли, чому довго приховували обличчя дочки

Відомий український актор Дмитро Ступка і його дружина, телеведуча і блогер Поліна Логунова виховують доньку Богдану, якій вже два роки. Все це час зіркові батьки приховували обличчя дівчинки і показували її на фото тільки зі спини або збоку. Лише нещодавно пара нарешті представила свою дитину світу і навіть завела їй окремий аккаунт в Instagram, де можна помилуватися на чарівні фото. Чому вони так довго не показували дочку, артисти розповіли в програмі "Життя відомих людей".

Виявляється, батьки чекали, щоб дитина стала достатньо сильною енергетично, адже в світі багато злих людей.

"У нас люди набагато зліші, ніж вони думають, і заздрості у них більше. Коли дитина маленька, у неї ще дуже тонкий енергетичний шар, тому для того, щоб пустити її в маси, потрібно було замолити її зверху донизу. Це, в першу чергу, постійні щоденні молитви мами", – поділилася Поліна.

Відео: (youtube.com/ЖВЛ)

Також Логунова і Ступка зізналися, що у них траплялися неприємні інциденти з нянями, тому зараз вони вирішили відмовитися від їх послуг.

"Всі вони нахабні, дуже люблять хапати бабло, а працювати не хочуть. Одного разу ми навіть поставили таку камеру, щоб стежити, що робить няня, – розповіла дружина Дмитра. – Вона просто спала, сиділа собі на дивані, дивилася телевізор, а дитина була сама по собі. Вона не займалася нею. А якось наша консьєржка мені розповіла, що одна з нянь дуже жорстоко поводилася з Богданою. Виявилося, що вона силоміць її садила в коляску, ще щось робила".

Фото: Богдана - дочка Дмитра Ступки і Поліни Логунової (instagram.com/bogdana_stupka)

Подружжя відзначили, що з нетерпінням чекають того моменту, коли Богдана піде в садок, а поки що вони намагаються розвивати її таланти. Щасливі батьки вже помітили, що Богдана дуже артистична, любить малювати і слухати музику. При цьому, за словами Поліни, вона не збирається навантажувати дитину різними розвиваючими гуртками, а також не буде вчити доньку "поваги до старших", тому що вважає цей принцип застарілим.

Фото: Богдана - дочка Дмитра Ступки і Поліни Логунової (instagram.com/bogdana_stupka)

"Дмитро - хороший поліцейський. Вони з донькою постійно розважаються, а я проводжу виховну роботу. Ми робимо так, як я вирішу, тому що я мати", - каже Логунова.

Фото: Богдана - дочка Дмитра Ступки і Поліни Логунової (instagram.com/bogdana_stupka)

Користувачі мережі захоплюються їх сім'єю та розчулюються блакитноокому ангелочку Богдані.

Гарна сім'я, милуємося Вами Поліна і вашими стосунками між собою і навколишнім середовищем. Будьте счестливы

Прекрасний сюжет, у Богдани дуже красиві очі

Гарна сімейка

Сім'я ви прекрасні

Дуже гарні. Вітаю з прем'єрою

Прекрасне інтерв'ю, а особливо погляди на виховання!!! Ось повністю підтримую!))

Не перестаю захоплюватися Вами і Вашими поглядами на сучасний світ! Від А до Я, все по поличках. Одним словом - справжня Жінка. Щастя Вам та Вашій родині!

Неймовірні!

Маленька принадність. Бездонні блакитні очі

У Вас чудова дівчинка, а Ваше ставлення до життя захоплює мене все більше і більше. Спасибі, що Ви є

Скріншот коментарів (instagram.com/polinalogunova)

Нагадаємо ,дружина Ступки Поліна Логунова захопила стильним виходом у світ з донькою Богданою.

Раніше Поліна Логунова розповіла, звідки можна черпати мотивацію і натхнення.