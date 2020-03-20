Дмитрий Комаров раскрыл секрет утки по-пекински и рассказал о самом романтическом месте на земле

Ведущий программы «Мир наизнанку» на канале «1+1» Дмитрий Комаров стал главным героем последнего выпуска журнала «Телегид». В эксклюзивном интервью путешественник поделился подробностями съемок китайского сезона тревел-шоу и рассказал, как ему удается совмещать насыщенную работу и семейную жизнь.

Рассказывая о последнем путешествие на съемки нового сезона и кулинарных предпочтениях жителей Поднебесной, ведущий «Мира наизнанку» раскрыл секрет популярного блюда утки по-пекински:

«Невозможно съездить в Китай и не отведать утки по-пекински. В одном из выпусков мы покажем уникальный древний рецепт этого блюда, который разрабатывали повара императора. Сейчас утка по-пекински стала популярной не только в Китае, блюдо распространилось по всему миру. Но когда-то такую утку мог есть только император. Его повара разрабатывали идеальный рецепт, чтобы блюдо было особенным не только по вкусовым качествам, но и имело полезные свойства.»

Для того, чтобы узнать древний секрет приготовления утки по-пекински, ведущий «Мира наизнанку» устроится работать су-шефом в небольшой китайский ресторан. Это единственное в своем роде заведение входит в список лучших на планете, и только здесь готовят утку по рецепту, который не менялся с императорских времен.

Переживать длительную разлуку со своей женой - телеведущей Александрой Кучеренко путешественнику помогают постоянные встречи во время съемок программы, общение по телефону и в мессенджерах.

«Гораздо интенсивнее переписываемся, когда я за рубежом. Когда я в экспедиции, вечером или днем обязательно выделяю время, и мы созваниваемся. Например, я строил ледовый городок в Китае и провалился под лед, меня сфоткали – я первым делом отправил жене. Говорю: «Передаю привет. У тебя там тепло? А я тут искупался в проруби на работе. Строим город, таскаем 500-килограммовые ледяные глыбы», - поделился Дмитрий Комаров в интервью.

На вопрос, какой рекорд отосланных друг другу селфи в течение дня, телеведущий рассказывает, что все же соцсетями супруги пользуются без фанатизма.

«У нас нет такого, чтобы мы целый день бросали друг другу фотографии. Мы взрослые люди. Делимся впечатлениями, когда происходят действительно интересные события», - отвечает ведущий «Мира наизнанку».

Учитывая большой багаж посещенных стран и континентов, Дмитрий Комаров попытался определить самое романтическое место на Земле.

«Оно для каждого свое. Как правило, им становится место, с которым связаны какие-то особые эмоции. Конечно, в любом случае всегда завораживает природа, поэтому условно самыми романтическими можно назвать горы или морские побережья. Это классика, и такие места силы всегда впечатляют. И если ты оказываешься там с любимым человеком — это место автоматически становится романтическим. В непальском цикле программ я показал, как мы шли к вершине мира — Эвересту. По пути были точки, в том числе отели, из которых хорошо виден Эверест. Для меня та местность — романтическая», - поделился путешественник и добавил, что нельзя не назвать романтическими, например, Мальдивы, а в Украине - это невероятно красивый карпатский край.

Новый сезон программы «Мир наизнанку» уже стартовал на «1+1». В нем Дмитрий Комаров расскажет о необычных кулинарных предпочтениях китайцев и покажет самые живописные места Поднебесной, побывает высоко в горах и в крупных мегаполисах, увидит древние традиции и будет испытывать на себе новые профессии. Смотрите новый сезон тревел-шоу «Мир наизнанку» каждую среду в 22.45 на «1+1».

Больше интересных подробностей о жизни Дмитрия Комарова и новом сезоне программе «Мир наизнанку» - в свежем выпуске журнала «Телегид»